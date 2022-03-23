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Karakutu aranıyor

#Uçak Kazası#Çin#Karakutu
Karakutu aranıyor

Çin’de önceki gün düşen uçağın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaza kırım ekibi, feci kazanın nasıl oluştuğuna dair verilere ulaşabilmek için uçağın karakutusunu arıyor. Boeing 737-800 yolcu uçağı, 842 kilometre hızla burun üstü yere çakılmıştı.

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CHINA Eastern Havayolu’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı önceki gün Çin’in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’ne düştü. Uçakta 9’u mürettebat 132 kişi bulunuyordu. Havayolu şirketi, yolcular arasında yabancı ülke vatandaşı olmadığını bildirdi. Uçağın düştüğü Wuzhou şehri kırsalındaki ormanlık bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Yetkililer henüz can kayıplarını doğrulamazken kurtulan kimseye de ulaşılamadığı bildiriliyor.

Karakutu aranıyor

HEPSİ ÇİN VATANDAŞI

Olay yerinde incelemeler yürüten kaza kırım ekibi, henüz uçağın karakutularına ulaşabilmiş değil. “FlightRadar24.com” internet sitesinin verilerine göre, 5735 sefer sayılı China Eastern yolcu uçağı, 30 bin fit (9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçti ve 1.5 dakika içinde yere çakıldı. İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da yolcu uçağının burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görüldü. Uçağın neden aniden irtifa kaybettiği ve bu şekilde düştüğünün cevabı ise karakutuda gizli.

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#Uçak Kazası#Çin#Karakutu

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