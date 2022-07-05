Karakalpak isyanının bilançosu açıklandı

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32 milyon nüfusa sahip Özbekistan’da merkezi hükümet, Sovyetlerin dağılmasının ardından Karakalpak Özerk Cumhuriyeti’ne bağımsızlık hakkı veren anayasa hükmünü iptal eden bir değişiklik taslağı hazırladı. Söz konusu hamle geçen cuma geniş katılımlı protestoları tetiklerken, sokak olaylarına Özbek askeri müdahale etti.

SÜKÛNET ÇAĞRISI

Gerginlik sonrası anayasa değişikliğinden geri adım atan Özbekistan lideri Şevket Mirziyoyev, Karakalpakistan’a iki günde iki ziyaret gerçekleştirerek sükûnet için zemin aradı ancak bu temasları sırasında eylemcileri “hükümet binalarını ele geçirmeye çalışmakla” suçladı. Son gerginlik üzerine bölgede bir ay süreyle olağanüstü hal ilan edilirken başkent Nukus sokaklarında polis ve askerin devriye gezdiği belirtiliyor.

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RUSYA: İÇ MESELEDİR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Özbekistan’ın Rusya’nın müttefiki olduğunu belirterek Karakalpakistan isyanıyla ilgili “Özbekistan’da tüm olanlar, ülkenin iç meselesidir. Mevcut sorunların, Özbekistan yönetiminin aktif çalışmalarıyla çözüleceğinden hiç şüphemiz yok” dedi.