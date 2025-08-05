Karahan’a Pavarotti ödülü

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DEVLET Opera ve Bale Sanatçısı tenor Murat Karahan, önceki gün Verona’da “Garda Gölü Uluslararası Müzik ve Dans Festivali”nin konuğu oldu. Niccolò Piccinni Fonu tarafından 2023 yılında tasarlanan ve uluslararası bir öneme sahip olan festival, her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turistin uğrak yeri İtalya’nın en büyük gölü Garda’da düzenleniyor. Yılın en çok beklenen ve prestijli kültürel etkinliklerinden biri olarak bilinen Festival, her yıl sanat dünyasının en çok rağbet gören ve yenilikçi sahnelerinden biri olmayı hedefleyerek, İtalyan ve uluslararası müzik prodüksiyonlarını halka tanıtmayı amaçlıyor.

Murat Karahan da festival kapsamında “Pavarotti 90” konsepti ile düzenlenen etkinliğin solist sanatçısı oldu. Karahan, Villafranca Scaligero Kalesi’nin tarihi atmosferinde gerçekleşen konserde, Pavarotti’nin söylediği aryalar ve napolitenleri seslendirdi.

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EN ÇOK ARANAN SANATÇILARDAN

İtalyan izleyicilerin yoğun alkışlarıyla karşılanan Karahan’a gecede Pavarotti özel ödülü de takdim edildi. İtalyanlar, Karahan’ın solist olduğu konserin tanıtımını ise “Çağımızın önde gelen ve dünyanın en çok aranan sanatçılarından Türk tenor Murat Karahan, opera ile diğer müzik evrenleri arasındaki engelleri yıkabilen, dünyanın en sevilen seslerinden Maestro Luciano Pavarotti’nin 90’ıncı yaşını kutluyor” sözleriyle yaptılar.

MUHTEŞEM BİR AKŞAM OLDU

Hürriyet’e konuşan Karahan, etkinlikle ilgili şunları aktardı: “Garda Festivalinde Pavarotti’nin 90’ıncı yaşgünü sebebiyle düzenlenen konserin solistiydim, ayrıca gecede bir de ödül aldım. Festival yetkilileri bana yaklaşık dokuz ay önce ulaştılar, bu daveti yaptılar ve ben de gurur duyarak kabul ettim. Muhteşem bir akşam oldu. Bugüne kadar Pavarotti’nin söylemiş olduğu aryalar napolitenler ve şarkıları seslendirdim.”



