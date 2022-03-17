Karadeniz’den Odessa’yı bombaladılar

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UKRAYNA’daki çatışmaları sonlandırmak için bir yandan barış müzakereleri devam ederken, öte yandan Rusya ülke çapında saldırılarını arttırdı. Dün, işgalin ilk günlerinde Rus donanması tarafından kuşatılan, ülkenin güneyindeki Odessa, Rus füzelerinin hedefi olurken, başkent Kiev de güne patlamalarla uyandı. Mariupol’den tahliye edilen mültecilerin ciddi bir kısmının gittiği Zaporijya kentinde de ilk kez sivil altyapıya saldırı düzenlendi.

SAATLERCE SÜRDÜ

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus gemileri tarafından Karadeniz üzerinden Ukrayna’nın Odessa kentinin bombalandığını belirterek, “Birkaç saat önce Rus donanmasına ait gemiler Odessa Bölgesi’ndeki Tusla köyü açıklarından sahil bölgesine top ve füze atışları gerçekleştirdi. İşgalciler kıyı savunma sistemimizi test etmeye çalışıyordu. Denizcileri karaya çıkarma girişiminde bulunmadılar” dedi. Rus saldırılarının yaklaşık 30 kilometrelik bir alan içinde bulunan Lebedivka, Sanzheika, Zatoka ve Bilenke kasabalarını da hedef aldığı ve saatlerce devam ettiği öğrenildi.

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TREN İSTASYONU HEDEF

Kuşatma altındaki Mariupol’den önceki gün tahliye edilen yaklaşık 3 bin kişi, gittikleri Zaporijya kentinde de Rus bombardımanından kaçamadı. Zaporijya’daki bölgesel askeri yönetimin başkanı Oleksandr Starukh, Rusya’nın, işgalin başlamasından bu yana güneydoğudaki Zaporijya kentinde ilk kez sivil altyapıyı hedef aldığını söyledi. Starukh, Telegram hesabından paylaştığı mesajda, kentteki bir tren istasyonunun ve halka açık bir parkın Rus füzeleri tarafından vurulduğunu yazdı. Saldırılar sonucunda can kaybı olmadığı belirtildi.

KİEV’DE PATLAMALAR

Salı akşamından dün sabah saat 07.00’ye kadar olası Rus bombardımanından sivilleri korumak için sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kiev’de de dün sabah erken saatlerde patlamalar meydana geldi. Ukrayna acil durum servisi, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Kiev merkezindeki iki yerleşim biriminin bombardımanda hasar gördüğünü ve iki kişinin yaralandığını belirtti. Rus güçlerinin başkent üzerindeki saldırılarını arttırdığı ve kentin dış mahallelerinde çatışmaların şiddetlendiği aktarıldı.

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ABD’DEN ŞOK İDDİA: EKMEK KUYRUĞUNDA ÖLDÜRDÜLER

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği’nin resmi hesaplarından paylaşılan bir mesajda, Çernihiv kentinde ekmek kuyruğunda bekleyen 10 sivilin Rus güçleri tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Elçiliğin görsel kanıt sunmadığı mesajında, “Bugün Rus güçleri Çernihiv kentinde ekmek kuyruğunda bekleyen 10 kişiyi vurarak öldürdü. Bu korkunç saldırılar sona ermeli. Ukrayna’da işlenen bu vahşi suçların hesabının sorulması için tüm seçenekleri gözden geçiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

MARİUPOL’DE 500 SİVİL CANLI KALKAN

HAFTA başında yaklaşık 20 bin kişinin tahliye edildiği ve Rus saldırılarının en sert vurduğu kentlerden olan Mariupol’de, Rus güçlerinin hastanedeki insanları rehin tuttuğu iddia edildi. Bölge valisi Pavlo Kyrylenko, yoğun bakım hastanesi olarak da bilinen kentin en büyük ikinci hastanesinde, hali hazırda çalışan ve tedavi gören 100 kişinin yanı sıra etraftan toplanan bölge sakinlerinin de aralarında bulunduğu 500 kişinin rehin tutulduğunu öne sürdü. “Hastaneden çıkmak imkânsız, çok yoğun ateş ediyorlar” diyen Kyrylenko, hastanenin ana binasının bombardıman nedeniyle ağır hasar gördüğünü, ancak sağlık personelinin bodrumda kurulan derme çatma koğuşlarda hastaları tedavi etmeye devam ettiğini söyledi. Kentteki üç numaralı hastanede ise prematüre bebeklerin aileleri tarafından kaderlerine terk edildiği öne sürüldü.

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KİEV MANZARASI



Başkent Kiev’de, bombaların neden olduğu patlamaların ardından gökyüzünü kara duman kapladı.

ÜNLÜ TENİSÇİ DE CEPHEDE

SANAT ve spor dünyasından birçok ünlü ismin savaşmak için gönüllü olduğu Ukrayna’da, orduya son katılan isimlerden biri Ukraynalı tenisçi Sergiy Stakhovsky oldu. Gönüllü asker olarak orduya katılan Stakhovsky, başkent Kiev’in geçmişte özgürlükçü protestolara sahne olan ünlü Bağımsızlık Meydanı’nda (Maidan Nezalezhnosti), elinde Kalaşnikof tüfeğiyle nöbet tutarken görüntülendi. Sergiy Stakhovsky, 2013 yılındaki Wimbledon tenis turnuvasında İsviçreli ünlü raket Roger Federer’i mağlup etmesiyle ünlenmişti.

DÜN NE OLDU?

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Ukrayna’nın başkenti Kiev ve liman kenti Odessa Rus füzelerine hedef oldu. Cherkasy, Dnipro, Lviv, Ivano-Frankivsk, Odesa, Vinnytsia, Kirovohrad kentlerinde patlamalar olduğu bildirildi.

Rus kuvvetleri, Mariupol’da yüzlerce sivilin sığındığı bir tiyatro binasını bombaladı. Binanın ağır hasar aldığı belirtildi. Kentteki çatışmalar sebebiyle içerideki sivillerin durumuna ilişkin bilgi alınamıyor.

Videokonferans yöntemiyle ABD Kongresi’ne seslenen Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski, ABD’li siyasetçilerden “Ukrayna’yı düşündüklerinde 11 Eylül’ü hatırlamalarını” isteyerek, Rus hava saldırılarına karşı uçuşa yasak bölge ilan edilmesi ve hava savunma sistemleri taleplerini yineledi.

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Putin, “Rus ordusunun Kiev yakınlarına gelmesi, Ukrayna’nın işgaline yönelik bir hedefi göstermemektedir. Bu operasyon amacına ulaşacaktır” dedi.

Sergey Lavrov, Ukrayna’da İsveç gibi tarafsız devlet oluşturulması fikrinin bir uzlaşma seçeneği olabileceğine inandıklarını belirtti. Zelenski ise Ukrayna için de “güvenlik garantilerinin” masaya konması gerektiğini söyledi.

Rusya’nın 26 yıllık Avrupa Konseyi üyeliğine resmen son verildi.

BM, Ukrayna’dan kaçan mültecilerin sayısının 3 milyonu aştığını açıkladı.

ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato, Putin’i ‘savaş suçlusu’ olarak tanımlayan karar tasarısına onay verdi.