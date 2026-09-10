×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Karadeniz'de yük gemisi vuruldu: 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Karadeniz#İHA Saldırısı#Azerbaycan
Karadenizde yük gemisi vuruldu: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 13:27

Karadeniz'de insansız hava araçlarının (İHA) TEDY isimli bir gemiyi hedef aldığı bildirildi. Saldırıya uğrayan yük gemisinde 2 Azerbaycan vatandaşı yaşamını yitirdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz'de içinde Azerbaycan vatandaşlarının da bulunduğu "TEDY" adlı yabancı yük gemisinin İHA saldırısına uğradığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 2 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların, Ukrayna'nın Çornomorsk kentindeki hastaneye kaldırıldığı, tıbbi muayene ve tedavilerinin ardından Azerbaycan'a getirilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin cenazelerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Gözden KaçmasınUkraynadan Rus topraklarına 3 bin kilometre menzilli saldırıUkrayna'dan Rus topraklarına 3 bin kilometre menzilli saldırıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınMekke İttifakı büyüyecek mi Pakistandan net yanıtMekke İttifakı büyüyecek mi? Pakistan'dan net yanıtHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Karadeniz#İHA Saldırısı#Azerbaycan

BAKMADAN GEÇME!