Karadeniz'de Türk gemileri vurulmuştu... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığa çağrıldı

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Karadeniz'de 26 Ağustos'ta "Lider Bordo Mavi" adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve bu gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta gönderilen "Lider Kocatepe" gemisinin de hedef alınmasının akabinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal, Dışişleri Bakanlığa çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılırken, Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu.