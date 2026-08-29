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Karadeniz'de Türk gemileri vurulmuştu... Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığa çağrıldı

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#Dışişleri Bakanlığı#Ukrayna Büyükelçisi#Türk Gemileri
Karadenizde Türk gemileri vurulmuştu... Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığa çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 16:30

Karadeniz'de vurulan bir Türk gemisi ile onu çekmek için gönderilen başka bir geminin hedef alınmasıyla ilgili, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Neriman Celal, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Karadeniz'de 26 Ağustos'ta "Lider Bordo Mavi" adlı Türk işletmeli geminin Karadeniz'de Tuapse açıklarında vurulması ve bu gemiyi çekmek üzere 27 Ağustos'ta gönderilen "Lider Kocatepe" gemisinin de hedef alınmasının akabinde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Celal, Dışişleri Bakanlığa çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye'nin söz konusu saldırılara ilişkin tepkisi aktarılırken, Karadeniz'de can, mal, seyrüsefer ve çevre emniyetinin sağlanmasının zorunluluk teşkil ettiğine dair gerekli uyarılarda bulunuldu.

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#Dışişleri Bakanlığı#Ukrayna Büyükelçisi#Türk Gemileri

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