Karadeniz'de ticari gemiye saldırı

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Ukrayna, Rus ordusunun Karadeniz'de Ukrayna limanlarına doğru ilerleyen sivil ticari gemilere insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu denizciler tahliye edildi.

Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ile Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde sivil gemileri hedef aldığını bildirdi.

UKRAYNA LİMANLARINA GİDEN GEMİLER HEDEF ALINDI

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Kuleba, Ukrayna limanlarına doğru seyreden iki sivil ticari geminin 22 Haziran gecesi Rus insansız hava araçlarının saldırısına uğradığını belirtti.

Açıklamada, saldırı sonucu Panama bayraklı gemide yangın çıktığı ifade edildi.

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Kuleba, "Ukrayna limanlarına giden 2 sivil ticari gemi, 22 Haziran gecesi Rus insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradı. İHA saldırısı, Panama bayraklı bir gemide yangın çıkmasına neden oldu." dedi.

MISIRLI AŞÇI HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının bilançosuna ilişkin bilgi veren Kuleba, Panama bandıralı gemide aşçı olarak görev yapan 58 yaşındaki Mısır vatandaşı bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saldırının ardından gemide bulunan mürettebat için tahliye operasyonu gerçekleştirildi.

TÜRK VE HİNT VATANDAŞLARI TAHLİYE EDİLDİ

Kuleba, aralarında Türkiye ve Hindistan vatandaşlarının da bulunduğu 8 denizcinin cankurtaran botlarıyla gemiden tahliye edilmek zorunda kaldığını belirtti.

Denizcilerin sağlık durumlarına ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

"BU BİR SAVAŞ SUÇU"

Ukraynalı Bakan, Rusya'nın aynı gece Palau ve Belize bayraklı gemileri de hedef aldığını öne sürdü.

Söz konusu saldırıları sert sözlerle eleştiren Kuleba, yaşananların "Rusya'nın işlediği bir savaş suçu" olduğunu savundu.

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SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Kuleba, açıklamasıyla birlikte saldırıya ait olduğunu belirttiği görüntüleri de sosyal medya hesabından yayımladı.

Karadeniz'deki ticari gemi trafiğini yeniden gündeme taşıyan saldırı iddiası, bölgedeki güvenlik risklerine ilişkin endişeleri artırdı.