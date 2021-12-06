Karadeniz’de tehlikeli yakınlaşma

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UKRAYNA sorunu yüzünden Rusya ve NATO, Karadeniz sularında sonu gelmeyen deniz tatbikatları ile restleşirken bölgede tansiyon gökyüzünde de yükseldi. Rusya’nın “Aeroflot” havayolu şirketine ait Airbus 330 yolcu uçağı Karadeniz semalarında bulunduğu sırada, rotasına giren NATO uçağı kriz yarattı.

ŞİRKET DIŞİŞLERİNE BİLGİ VERDİ

Rusya Sivil Havacılık Kurumu “Rosaviatsia”nın açıklamasına göre, 3 Aralık sabah saatlerinde bir NATO ülkesine ait “Bombardier CL600” tipi casus uçağı, bulunduğu 11 bin metreden aniden alçalarak 9 bin 200 metrede bulunan yolcu uçağıyla aynı koridora girdi. Aynı bölgede Soçi’den Kuzey Makedonya’ya gitmekte olan bir özel jet de bulunuyordu. Açıklamada olayın “sivil havacılığı tehdit ettiği, uçuş kontrol kulesinin zamanında müdahalesiyle olası kazanın önlendiği” kaydedildi. Aeroflot şirketi de olayla ilgili gerekli protesto notasının ilgili tarafa iletilmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığı’na sunum yaptıklarını açıkladı.

BIDEN VE PUTİN GÖRÜŞECEK

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Rusya’nın Ukrayna sınırına binlerce askerlik yığınak yapması işgal endişesine neden olurken ABD, ekim ayından beri Karadeniz’de en az iki savaş gemisi bulunduruyor. Öte yandan Rus avcı jetleri ile NATO uçakları sık sık karşı karşıya geliyor. Bölgede tansiyon iyice artmışken ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna gerginliğini ele almak üzere salı günü yapılacak bir sanal zirvede bir araya gelecek.