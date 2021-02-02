Karadeniz'de tehlikeli oyun

23 Ocak’ta Karadeniz’e açılan ABD’ye ait gemiye Rusya’nın tacizde bulunduğunu ifade eden Amerikan komutanlığı, “Karadeniz’de uluslararası sularda seyreden gemimiz, Rusya tarafından SU-24 bombardıman uçağıyla taciz edilmiştir. Bu tehlikeli yakınlaşma talihsiz olaylara sebep olabileceği gibi uluslararası normlara da aykırıdır” dedi.

ABD’de Biden yönetiminin iş başı yapmasından hemen sonra Karadeniz’e gönderilen Donald Cook savaş gemisine geçtiğimiz günlerde ‘Porter’ destroyeri de katılmıştı. Rusya ise iki Amerikan gemisinin karşısına ‘Amiral Makarov’ fırkateynini tatbikat için çıkarmış, ayrıca Kırım yarımadasında konuşlandırdığı gemi karşıtı ‘Bastiyon’ füzeleriyle de atışlar gerçekleştirmişti. Karadeniz sularında yaşanan it dalaşına dair Rusya tarafından bir açıklama gelmedi.