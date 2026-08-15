Karadeniz’de ateşkese Rusya’dan olumsuz yanıt

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TÜRKİYE’nin Karadeniz’de savaşın durdurulması ve ticari gemilerin hedef alınmaması amacıyla moratoryum ilan edilmesi yönündeki önerisine dün Rusya’dan yanıt geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçen hafta gündeme getirdiği girişime yönelik Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan olumsuz açıklamalar geldi.

‘BİZ BAŞLATMADIK’

Rus devlet televizyonuna konuşan Lavrov, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerine ve NATO üyeliğine dikkat çekerek Ankara’nın girişimlerinin Batı politikalarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini savundu. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen NATO içinde ikinci büyük orduya sahip ülke olarak Batı ile ilişkilerini sürdürdüğünü belirten Lavrov, Türkiye’nin bir yandan da Rusya ile iyi ilişkileri olduğuna dikkati çekti. Ankara ile Moskova arasında ortak ekonomik projelerin yanı sıra Kafkaslar ve Karadeniz’in ortak tarih alanı olduğunu söyleyen Lavrov, “Şimdi bizim Türk meslektaşlarımız Karadeniz konusunda ateşkes öneriyor. Ticari gemilerin hedef alınmamasını istiyor. İyi ama bu saldırıları başlatan biz olmadık” dedi.

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‘KİEV VURUNCA KINAMADILAR’

Karadeniz’de Türk gemileri veya Kazakistan petrolü taşıyan tankerler Ukrayna tarafından vurulduğunda Türkiye ve ABD’nin saldırgan tarafı açıkça kınamadığını söyleyen Lavrov, Washington’ın ise Kazakistan’da ortaklıkları bulunan Chevron ve ExxonMobil’i korumak amacıyla Kiev’e yalnızca gemilere ateş etmemesi yönünde telkinde bulunduğunu öne sürdü. Lavrov, “Türkiye’nin inisiyatiflerine saygı duymamıza rağmen inisiyatifleri NATO ve AB politikaları prizmasından geçirmek, değerlendirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

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‘BİZE RESMİ TEKLİF GELMEDİ’

Türkiye’nin girişimine yönelik asıl ret ise Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova’dan geldi. Bir basın kuruluşunun sorusunu yanıtlayan Zaharova, Moskova’nın mevcut şartlarda Karadeniz’de ateşkes için “olumlu hiçbir gelişme” görmediğini belirterek öneriye olumlu yanıt vermelerinin mümkün olmadığını söyledi. Zaharova, Türkiye’nin girişimiyle 2022-2023 yılları arasında uygulanan Tahıl Koridoru benzeri bir düzenlemeye dönülmesinin de söz konusu olmadığını savundu. Rusya’nın böyle bir adım atması halinde bunun Ukrayna tarafından yalnızca askeri gücünü artırmak için kullanılacağından emin olduklarını belirten Zaharova, Fidan’ın önerisinin resmi kanallardan Moskova’ya iletilmediğini de açıkladı. Rus diplomat, “Bir süre önce basın vasıtasıyla kamuya duyurulan Karadeniz inisiyatifiyle ilgili Ankara’dan Moskova’ya resmi kanallar üzerinden iletilmiş maddeler şeklinde bir metin ulaşmamıştır” dedi.

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Rusya ve Ukrayna’nın ticari gemileri karşılıklı hedef alması nedeniyle son bir buçuk ayda yüzlerce gemi vurulurken, tahıl ihracatı başta olmak üzere deniz ticareti büyük zarar gördü.

Karadeniz’de Rusya ve Ukrayna son aylarda yoğun bir şekilde ticari gemileri hedef alıyor.