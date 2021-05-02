Karadeniz’de ABD, Suriye’de Rusya ile tatbikat

RUSYA ile Ukrayna arasındaki kriz devam ederken Türkiye, Karadeniz’de ABD ile ortak tatbikat yaptı. Karadeniz’de ABD ile askeri işbirliği yapan Türkiye, güneyde de Suriye içinde Rusya Silahlı Kuvvetleri iki ayrı ortak tatbikat gerçekleştirdi.

ABD FİLOSU DUYURDU

Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait Turgutreis fırkateyni ile Amerikan USCGC Hamilton sahil güvenlik gemisinin Karadeniz’de ortak tatbikat yaptığını Hamilton’ın bağlı olduğu 6’ncı Filo duyurdu. 6’ncı Filo Basın Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, iki gemi önceki gün Karadeniz’de bir dizi deniz geçiş ve karşılıklı deniz helikopterleriyle indirme tatbikatı yaptı. Turgutreis fırkateyninden Bell UH-1 Iroquois helikopteri USCGC Hamilton’ın güvertesine, ABD Sahil Güvenlik MH-65 Dolphin helikopteri de Turgutreis’in güvertesine indi.

GEMİYE İNİŞ EĞİTİMİ

Her iki geminin geçiş ve helikopter indirme tatbikatlarıyla kabiliyetlerini daha da güçlendirdiği ifade edildi. USCGC Hamilton’ın komutanı Kaptan Timothy Cronin de, “Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı fırkateynle birlikte çalışmak bizim için büyük bir onurdu. Türk bahriyelisi, denize güvenli ve emniyetli erişimi sağlamaya adanmış profesyonel denizcilerdir. Denizcilik ortamında ortaklığımızı ve ortak çıkarlarımızı güçlendirmek için daha fazla benzer faaliyetler yapmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

BÜYÜKELÇİDEN DE MESAJ

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield de tatbikatı memnuniyetle karşıladıklarının vurgulayarak, “ABD sahil güvenlik gemisinin Karadeniz’e dönmesinden memnunuz. ABD ve Türk kuvvetleri arasındaki işbirliği, bölgedeki ortak güvenlik çıkarlarımızı daha ileriye taşıma ve birlikte çalışma yeteneğimizi geliştiriyor. ABD ve Türkiye, NATO müttefikleri olarak birlikte olmaya devam edecek” ifadesini kullandı. Legend sınıfından olan 127 metre uzunluğundaki Hamilton gemisi, çarşamba günü Karadeniz’e geçiş yapmıştı. Ukrayna krizinin alevlendiği günlerde bölgeye gemi geçirme planı yapan ABD, son anda bu kararından vazgeçmiş, Rusya da Ukrayna sınırındaki askerlerini çekmeye başlamıştı. Krizin düşme eğilimi gösterdiği bir dönemde Hamilton Karadeniz’e geçerken Rusya’nın da Karadeniz’de füze denemesi yaptığı açıklanmıştı.

RUS ASKERİYLE SURİYE’DE EN UZUN DEVRİYE

Karadeniz’de ABD ile tatbikat yapan Türkiye, güney sınırındaki Suriye’de de Rusya ile askeri işbirliğini sürdürüyor. Suriye’nin kuzeyinde 150’den fazla ortak devriye yapan Türk ve Rus askerleri dün Haseke bölgesine bağlı Kamışlı ve civarında şimdiye kadarki en uzun devriyeyi yaptı. Suriye’nin kuzeydoğusundaki ortak devriyenin mesafesi 100 kilometreyi buldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne ait 10 araçlık zırhlı personel taşıyıcının katıldığı ortak devriyede 60 kadar asker görev aldı. Ortak devriyenin oldukça uzun sürdüğü ve güzergâh boyunca 10 ayrı yerleşim biriminden geçtiği belirtildi. Zırhlı “Kirpi”lerin özel olarak tel örgülerle çevrelenmiş olması dikkat çekti. İki ülke askeri araçlarının oluşturduğu konvoy ortak devriye boyunca havadan Rusya’ya ait bir taarruz helikopteri tarafından izlendi. Rus Sputnik sitesindeki habere göre Rus askeri konvoyunun komutanı Albay Andrey Titov, “Bu devriyenin özelliği, güzergâh uzunluğu oldu. Daha fazla yerleşim birimi devriye kapsamına alındı. Görev normal geçti, teçhizat verilen görevle başa çıktı. Çoğu yerleşimlerde insanlar konvoyu memnuniyetle karşıladı” dedi.

Öte yandan İdlib’de de M-4 karayolunda Türk ve Rus askerleri radikal unsurlardan gelebilecek olası saldırı senaryolarına karşı ortak bir tatbikat düzenledi.

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