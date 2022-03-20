Karadeniz'de 420 serseri mayın

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RUSYA’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırı, batı Karadeniz sularını ticaret gemileri bakımından giderek tehlikeli bir hale getirmeye başladı. Savaşın patlak verdiği günlerde Ukrayna’nın Odesa Körfezi bölgesine döşenen yüzlerce deniz mayınından bir bölümünün yerinden koparak güneye doğru sürüklendiği bildirildi. Uzmanlar, serseri mayınların Tuna Nehri’nin yarattığı akıntıyla İstanbul Boğazı’na kadar ulaşabileceğini öne sürüyor.

RUSYA UYARI GEÇTİ

Rusya’nın Soçi limanı yöneticisi V. Rumyantsev imzasıyla 18 Mart tarihinde yayınlanan uyarı bildirisinde, “Rusya Hidroloji Kurumu tespitlerine göre Ukrayna tarafından Odesa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujniy liman bölgelerinde döşenen mayınlar fırtına yüzünden çıpalarından kurtularak kontrolsüz şekilde hareket etmeye başlamıştır. Mayın sayısı tahmini 420 civarında. Mayınlar ‘YM’ ve ‘YRM’ tipinde. Mayınlar batı Karadeniz bölgesinde işlek ticari deniz rotaları üzerinde bulunuyor. Tüm gemi kaptanlarının dikkatine. Bölgede hayati tehlike söz konusu” dendi. Rusya ayrıca Karadeniz sularında serseri mayın tehlikesi karşısında uluslararası NAVAREA sistemi üzerinden “Coastal Warning” (Sahil Uyarısı) resmi duyurusu da yayınlamış.

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BOĞAZ’A SÜRÜKLENEBİLİR

Ukrayna merkezli “Karadeniz Stratejik Araştırmalar Enstitüsü” yöneticisi Andrey Klimenko, Rusya’nın Karadeniz sularında tüm ticareti bloke etmek için mayın tuzağı kurduğunu öne sürdü. Klimenko’ya göre Rus tarafı batı Karadeniz sularına yüzlerce mayın bırakarak suçu Ukrayna’ya yıkmayı amaçlıyor. Ukraynalı denizcilik uzmanı bu mayınların birkaç gün içerisinde İstanbul Boğazı’na kadar ulaşmasının mümkün olduğunu dile getiriyor. “YRM” mayınlarının küçük olması nedeniyle yerinin sonarla tespit edilmesinin güç olduğu üzerinde de duruyor.

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MAYINLARIN TÜRÜ NE

- “YM” tipi deniz mayını İkinci Dünya Savaşı’nda SSCB tarafından üretilmeye başlandı. İlk defa Finlandiya körfezinde uygulandı.

- Genel hacmi 172 kg olan mayının içinde 20 kg TNT patlayıcı bulunuyor. Suya 1-2 metre derinliğe yerleştiriliyor. Temas prensibiyle çalışan mayın infilak ettiğinde gemilere parça tesiriyle zarara veriyor veya batırabiliyor.

- “YRM” mayın tipi denizden çıkarmaları engelleme amaçlı kullanılıyor. Yine SSCB döneminde üretilen bu tür mayınlar yaklaşık 30 kg. Aktif patlayıcı miktarı 3 kg civarında. Temas halinde patlayan mayın parça tesirli ve düşmanın canlı kuvvetlerini imha etme amacı taşıyor.

- Her iki mayın tipinin Rusya ve Ukrayna tarafından kullanıldığı biliniyor.