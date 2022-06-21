Karadeniz yine alevlendi: Ukrayna petrol platformunu vurdu

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Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı ilan edilmemiş savaş dördüncü ayını geride bırakırken, Karadeniz’de taraflar arasında yeni hesaplaşma yaşandı. Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım Yarımadası açıklarında yer alan ve günümüzde Ruslar tarafından işletilen petrol ve doğalgaz çıkarma platformu Ukrayna’nın fırlattığı füzeyle vurularak kullanılamaz hale geldi. Platformda can kaybı yaşandığı bildirildi. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda geçtiğimiz nisan ayında Rusların Karadeniz’deki amiral gemisi “Moskova” kruvazörünün batırılmasından bu yana dün bölgede en ciddi olay yaşandı.



ABD İSTİHBARATI İDDİASI



Rusya’nın ele geçirdiği ve günümüzde “Çernomorskneftegaz” Rus şirketi tarafından işletilen petrol kuyusu Ukrayna ordusu tarafından füzeyle vuruldu. Kırım’da Rusya yanlısı yönetimin lideri Sergey Aksenov saldırının dün sabah saat 08.00 sularında gerçekleştiğini söyleyerek, “Ukrayna ordusu, petrol platformumuzu füzeyle hedef alarak vurdu. Saldırı anında tesiste 15 kadar vardiya işçisi bulunuyordu. Rus güvenlik güçleri 5 işçiyi kurtardı. 3 işçi yaralandı. Kaybolan 7 personel aranıyor” açıklamasını yaptı. Rusya’nın resmi RİA haber ajansı ise birkaç gün önce vurulan platformun ABD istihbaratı tarafından mercek altına alınarak incelendiği iddiasını ortaya attı.

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Ukrayna’nın Kırım kıyılarına 100, Odesa limanına yaklaşık 200 kilometre mesafede denizde yer alan platforma saldırı düzenlendiğini Ukrayna da doğrulandı. Ukraynalı milletvekili Aleksey Gonçarenko Karadeniz’de Rus hedeflere yönelik füze saldırısı düzenlendiğini doğrulayarak, “8 yıl önce Ukrayna’ya ait ‘Boyko’ petrol çıkarma platformu attığımız füzelerin hedefi oldu. Tam isabet alan tesis kullanılamaz durumda. Rusya’nın gelir kaynaklarına darbe vurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, geçtiğimiz pazar günü Ukrayna’nın Dnepro şehri yakınlarında Ukrayna ordusuna ait merkezi karargâhın Kalibar seyir füzeleriyle vurularak, burada bulunan 50 civarında general ve subayın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Kiev’den olayı doğrulayan veya yalanlanan açıklama henüz gelmedi.

LİTVANYA’NIN YASAĞI KREMLİN’İ ÖFKELENDİRDİ



Ukrayna savaşı devam ederken Rusya ile eski Sovyet Cumhuriyetleri Litvanya ile Polonya arasında kalan Rus toprağı Kaliningrad nedeniyle Litvanya ile kriz patlak verdi. Litvanya yönetimi, 18 Haziran tarihinden itibaren Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad bölgesine yaptırım altındaki tüm ürünlerin karadan transit geçişine yasak getirdiğini ilan etti. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, “Litvanya’nın aldığı karar uluslararası hukuku altüst ediyor. Güya AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını yerine getiriyorlar. Litvanya’ya gereken cevap verilecek” şeklinde konuştu. Vilnius’a ultimatom veren Rus Dışişleri Bakanlığı, “Rusya, atılan düşmanca adıma cevap hakkını saklı tutuyor. Kaliningrad’ın güvenliğinin sağlanması için ne gerekiyorsa yapılacak” dendi.