Karadeniz suları tehlike dolu... Ukrayna’dan Rus NAVTEX’ine cevap geldi

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Moskova yönetiminin tahıl anlaşmasından tek taraflı çekilmesini takip eden süreçte, Karadeniz adım adım savaşın yeni bir cephesi haline gelirken, Ukrayna’nın önceki gün yayımladığı NAVTEX (deniz seyir ikazı) ile tehlikeli sulara dönüştü. Geçen hafta içinde Rusya’ya ait bir savaş ve bir ticari tankeri vuran Ukrayna, Karadeniz’in tüm kuzey kıyıları hakkında NAVTEX yayımlarayak bölgeyi “tehlikeli” ilan etti. Rusya da tahıl anlaşmasından çıktıktan bir gün sonra 19 Temmuz tarihinde benzer NAVTEX’i Ukrayna limanlarının bulunduğu bölge için yayımlamıştı.

6 LİMAN İÇİN UYARI

2 Ağustos’ta bir Rus savaş gemisini ve 4 Ağustos’ta Rus bayraklı petrol tankerini insansız deniz araçları ile vuran Ukrayna, 4 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere NAVTEX uyarısı yayınladı. Denizcilik bilgilendirme sistemine ulaştırılan Ukrayna’nın duyurusunda, Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki 6 limanı Anapa, Novorosiysk, Gelincik, Tuapse, Soçi ve Tamani “hayati tehlike ihtiva eden bölgeler” olarak gösterildi. Duyuruda, devam eden savaş nedeniyle Rusya’ya askeri malzeme taşıdığından şüphe edilen ticari gemilerin Ukrayna ordusu için hedef sayılacağı vurgulandı. Ukrayna, NAVTEX’in yeni bir karar alınana kadar geçerli olmak üzere süresiz yayımlandığını açıkladı.

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KİEV’DEN MİSİLLEME

Rusya benzer NAVTEX duyurusunu tahıl anlaşmasından çıkmasından bir gün sonra yayımlamıştı. Duyuruda, Ukrayna limanlarına giden gemilerin ve bu gemilerde görev yapan personelin can güvenliği bulunmadığı belirtilmiş, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna limanlarına giden gemileri hedef sayılacağını açıklamıştı. Ukrayna’nın adımının da Rusya’nın bu duyuruyla Karadeniz sularını kendi çıkarlarına hizmet edecek biçimde kapatma çabasına misilleme olduğu belirtiliyor. İki ülkenin Karadeniz suları için yaptıkları uyarı, özellikle ticari gemilerin güvenliğinden sorumluluğunu üstlenmeyecekleri anlamına geliyor. Uzmanlar son gelişmelerle birlikte Karadeniz’deki deniz ticaretinin durma noktasına gelebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

BİLGİ NOTU

Navigatıonal Telex’in kısaltması olan NAVTEX, gemilere belli bir bölgedeki olası tehlike, emniyet, hava rapor ve uyarılarını otomatik olarak ileten uluslararası haberleşme sistemi.