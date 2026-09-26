Karadağ'dan Türkiye'ye vize kararı: Son tarih belli oldu

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Karadağ, Avrupa Birliği'nin vize politikasıyla uyum sağlamak amacıyla Türkiye, Rusya ve Belarus ile yürürlükte olan vizesiz seyahat düzenlemelerini sona erdirme kararı aldı. Buna göre Türk vatandaşları için 31 Ekim 2026'ya kadar geçerli olan mevcut vizesiz seyahat uygulaması 1 Kasım'dan itibaren değişecek.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN VİZE DÖNEMİ BAŞLIYOR

Karadağ hükümeti, 23 Temmuz 2026'da Vize Rejimi Yönetmeliği'nde değişikliğe gideceğini bildirmiş ve Türkiye, Rusya ve Belarus vatandaşlarının 1 Kasım'dan itibaren ülkeye giriş, transit geçiş ve konaklamaları için vize almalarını kararlaştırmıştı. Dün kabul edilen karar ile bu ülkelerle vizesiz seyahat rejimini düzenleyen uluslararası anlaşmaların feshedilmesi için gerekli işlemlerin başlatılması onaylandı.

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European Western Balkans'ın aktardığı bilgiye göre, Karadağ'ın resmi makamları, söz konusu değişikliğin ülkenin AB'nin vize politikasıyla tam uyum sağlama sürecinin bir parçası olduğunu açıkladı.

31 EKİM'E KADAR VİZESİZ SEYAHAT MÜMKÜN

Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güncel bilgilere göre Türk vatandaşları, 31 Ekim 2026'ya kadar Karadağ'a 30 güne kadar vizesiz giriş yapabilecek. 1 Kasım'dan itibaren ise umuma mahsus yani bordo pasaport sahiplerinin Karadağ'a seyahat etmeden önce vize alması gerekecek.

Bu değişiklik, Kotor ve Budva gibi Karadağ'ın önemli turizm merkezlerine yapılacak seyahatlerde de geçerli olacak.

BAZI TÜRK VATANDAŞLARI VİZEDEN MUAF OLACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte belirli koşulları karşılayan Türk vatandaşları için 30 güne kadar vizesiz giriş imkanı devam edecek.

Geçerli Schengen, ABD, Birleşik Krallık veya İrlanda vizesi bulunan kişiler ile bu ülkelerde geçerli oturum iznine sahip olanlar, gerekli şartları karşılamaları halinde Karadağ'a 30 güne kadar vizesiz girebilecek.

Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri için ise mevcut vizesiz seyahat imkanının korunması amacıyla Türkiye ile yeni bir ikili anlaşma yapılması planlanıyor.

KARADAĞ'DAN TÜRKİYE İÇİN YENİ ANLAŞMA ADIMI

Karadağ hükümeti, Türkiye ile diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan yeni bir anlaşma yapılması için süreci başlatacak.

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Hükümet açıklamasında, bu kategorilerdeki kişiler için vizesiz seyahat uygulamasının AB müktesebatı doğrultusunda "mümkün olan en geniş ölçüde" sürdürülmesinin hedeflendiği belirtildi.