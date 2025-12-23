Son dakika... Karadağ, Türklere 'vizesiz seyahat' uygulamasını yeniden başlattı

Haberin Devamı

Karadağ, Türk vatandaşları için bir süre önce askıya aldığı vizesiz seyahat uygulamasını yeniden yürürlüğe koydu. Ancak alınan kararla birlikte vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne düşürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA YAYIMLANDI

Karadağ hükümetinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Türk vatandaşlarına uygulanan geçici vize uygulamasının sona erdirildiği, ancak vize muafiyetinin 30 günle sınırlandırıldığı bildirildi.

“AB VİZE POLİTİKASIYLA UYUM” VURGUSU

Açıklamada, kararın Karadağ’ın Avrupa Birliği (AB) vize politikasıyla uyum süreci kapsamında alındığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Alınan karar, AB ile vize politikasının uyumlaştırılmasına yönelik daha geniş önlemler paketinin parçasını oluşturmakta olup, bu kapsamda üçüncü ülkelere ilişkin vize politikasının uyarlanması da yer almaktadır. Bu çerçevede Azerbaycan'a ilişkin uyumun 15 Ocak'a kadar tamamlanması öngörülmektedir.”

Yetkililer ayrıca, Türk makamlarıyla iş birliğinin geliştirildiğini, güvenlik ve göç kontrollerinin sıkılaştırıldığını kaydetti.

ANKARA BİLGİLENDİRİLDİ

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ makamları Türk vatandaşlarının vizesiz biçimde ülkeye girişlerine yeniden izin verileceğini ve uygulamanın bu hafta içinde başlayacağını Ankara’ya bildirdi.

BIÇAKLI SALDIRI İDDİALARINDA TÜRKLERİN BAĞLANTISI ÇIKMAMIŞTI

Karadağ medyasında daha önce, “Podgoritsa’da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu” yönünde iddialar yer almıştı. Bunun ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi ise, başkentteki “Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı” iddiaları kapsamında tutuklanan iki kişinin olayla ilgisinin bulunmadığını açıklamış ve söz konusu kişilerin serbest bırakıldığını bildirmişti.