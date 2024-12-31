Karadağ, kripto para şirketi kurucusu Do Kwon'u ABD'ye iade etti

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Karadağ Emniyet Müdürlüğü, Mart 2023'te Karadağ'da "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan yakalanan ve 4 aylık hapis cezasının ardından göçmen gözetim merkezinde tutulan Güney Koreli Do Kwon'un iade sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Do'nun Interpol görevlileri eşliğinde başkent Podgorica'daki havalimanına getirildiği ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Do hakkında ABD'de hukuki bir sürecin işlediğine işaret edilen açıklamada, iade işlemlerinin tamamlandığı aktarıldı.

Bu arada, ABD ve Güney Kore tarafından iadesi talep edilen Do'nun durumu Karadağ'daki Yüksek ve Temyiz mahkemelerinde birçok kez görüşülmüş, iade taleplerine yönelik verilen kararlar temyiz mahkemeleri tarafından bozulmuştu.

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Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Do'nun ABD'ye iade edilmesine karar verildiği belirtilmişti.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçlamıştı.

Kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Do, geçen yıl Karadağ'da tutuklanmış, Haziran 2023'te ise "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu arada, Terraform Labs şirketi de ocakta ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.

Do Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.