×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Karadağ geri adım attı: Türkiye'ye vizesiz seyahat uygulaması yeniden başlayacak

Güncelleme Tarihi:

#Karadağ#Vizesiz Seyahat#Türkiye
Karadağ geri adım attı: Türkiyeye vizesiz seyahat uygulaması yeniden başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 17:49

Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, ülkesinin bir süre önce aldığı Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasını askıya alma kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inandığını dile getirdi.

Haberin Devamı

İbrahimovic, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Karadağ'da ekim sonunda yaşanan ve Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen olayın ardından Türkiye ile vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasına ilişkin bir soru üzerine İbrahimovic, "Başbakan (Milojko Spajic) ile sürekli iletişim halindeyiz. (Türkiye ile) Vizesiz seyahat uygulamasını askıya alınması kararının 10-15 güne kadar iptal edileceğine inanıyorum." dedi.

İbrahimovic, vizesiz seyahat uygulamasının askıya alınmasının ardından Türkiye'nin Karadağ'daki temsilciliklerinde yoğunluk yaşandığını aktardı.

Gözden Kaçmasınİki Türk serbest bırakıldı... Sırplar bıçakla saldırmışİki Türk serbest bırakıldı... Sırplar bıçakla saldırmışHaberi görüntüle

KARADAĞ'IN VİZESİZ SEYAHAT UYGULAMASINI ASKIYA ALMASI

Karadağ medyasında, "Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu" iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Spajic, X platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

Haberin Devamı

Podgoritsa Yüksek Mahkemesi de başkent Podgoritsa'da "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldığını bildirmişti.

Gözden KaçmasınTürkiye bandıralı gemi Ukraynada vuruldu: 16 Türk kurtarıldıTürkiye bandıralı gemi Ukrayna'da vuruldu: 16 Türk kurtarıldıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınUmre yolunda feci kaza: Suudi Arabistanda 45 kişi hayatını kaybettiUmre yolunda feci kaza: Suudi Arabistan'da 45 kişi hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Karadağ#Vizesiz Seyahat#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!