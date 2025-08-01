Karaciğer kanserinde tehlikeli artış

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Karaciğer kanseri dünya genelinde hızla artan bir sağlık sorunu haline geldi. Tıp dergisi The Lancet’te yayımlanan bir uzman raporuna göre, 2050 yılına kadar dünya genelinde yıllık karaciğer kanseri vakalarının 1.52 milyona ulaşabileceği öngörülüyor. Bu, 2022’ye kıyasla yaklaşık yüzde 76’lık bir artış anlamına geliyor.

DÜNYA GENELİNDE TEHLİKE

Verilere göre, karaciğerinde tümör tespit edilen hastaların sadece yüzde 30’u beş yıl sonra hayatta kalabiliyor. Bazı vakalarda bu oran sadece yüzde 5’e kadar düşüyor. 2022 yılında 760 bin kişi karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybederken, bu sayının 2050’de 1.37 milyona çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık yüzde 81’lik bir artış anlamına geliyor. Asya kıtası bugün olduğu gibi 2050’de de dünya genelindeki karaciğer kanseri vakalarının yüzde 70’inden fazlasını oluşturacak. En büyük artış ise yüzde 145 ile Afrika’da bekleniyor. Avrupa’daki artış daha düşük seviyede kalacak. Ancak yeni vaka sayısında yüzde 30, ölüm oranlarında ise yüzde 36 artış öngörülüyor.

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ALKOL VE OBEZİTE İLİŞKİLİ

Uzmanlara göre karaciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 60’ı önlenebilir nedenlere dayanıyor: Hepatit B ve C virüsleri, alkol tüketimi ve obeziteyle ilişkili yağlı karaciğer hastalıkları. Uzmanlar, bu bağlamda bazı önlemlerin hızla hayata geçirilmesini öneriyor. Buna göre, Hepatit B’ye karşı aşılama yaygınlaştırılmalı. Yetişkinlerde Hepatit C testleri artırılmalı. Alkol ürünlerinde uyarı etiketi zorunlu olmalı ve reklamları yasaklanmalı. Ayrica risk grubundaki kişilerin karaciğerleri düzenli olarak kontrol edilmeli.