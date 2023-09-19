Karabağ'dan acı haber... Olay yerine giden polis aracının geçişi sırasında mayın patladı: 4 ölü

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Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yasa dışı faaliyetlerde bulunan silahlı Ermeni grupların döşediği bir mayın daha infilak etti.

Bugün Azerbaycan Karayolları Devlet Dairesi çalışanlarının mayın patlaması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından olay yerine giden polis aracının geçişi sırasında mayın patladı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, polise ait "Kamaz" marka araç Ahmedbeyli-Füzuli-Şuşa yolunda ilerlerken yerel saatle 04.30 sıralarında ermeni gruplar tarafından döşenen bir mayının infilak ettiği belirtildi.

Hocavend ilinin Tağaverd köyünde yeni yapılan tünel yolunda meydana gelen patlamada polis memurları Asım Camalzade, Ramil Şirinov, Seymur Mahmudov ve Hazar Zamanov olay yerinde hayatını kaybetti. Bakanlık, yaralanan 5 kişinin ise hastaneye sevk edildiğini ve terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Azerbaycan Karayolları Devlet Dairesi, bugün yerel saatle 03.45 sıralarında Ahmedbeyli-Füzuli-Şuşa karayolunda çalışma yürüten karayolları devlet dairesine ait bir aracın geçişi sırasında tanksavar mayının infilak etmesi sonucu 2 kurum çalışanının hayatını kaybettiğini duyurmuştu.