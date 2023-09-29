Karabağ'daki sözde rejimin komutanı Manukyan sınırda yakalandı!

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Bakü'nün Dağlık Karabağ bölgesinde başlattığı ve 24 saatten az bir sürede zaferle taçlandırdığı operasyonun yankıları devam ederken Azerbaycan, Karabağ'daki terörle mücadele operasyonunun ardından bölgede terör suçu işleyen sözde rejimin komutan ve yöneticilerini yakalamaya devam ediyor.



MANUKYAN SINIR KAPISINDA YAKALANDI



Güvenlik Servisi’nin hazırladığı iddianameye göre, Manukyan’ın 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildiriye rağmen silahlı güçlerini Karabağ’dan çekmeyerek terör ve sabotaj eylemlerinde yer aldığı tespit edildi.



Manukyan'ın Laçın sınır kapısında Ermenistan'a geçmeye çalışırken yakalandığı aktarıldı.



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Açıklamada,vesuçlamaları ile hakim karşısına çıkarılan Manukyan’ın tutuklandığı aktarıldı.Manukyan hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.Karabağ’daki Ermeni rejimin eski "devlet bakanı” Ruben Vardanyan da 27 Eylül’de Karabağ’dan Ermenistan’a geçmek isterken sınır muhafızlarınca gözaltına alına alınmıştı. Bakü’ye getirilerek hakim karşısına çıkarılan Vardanyan, “terörü finanse etme”, “yasa dışı silahlı grupların oluşumunda ve faaliyetinde yer alma” ve “Azerbaycan sınırını yasa dışı yollarla geçme” suçlamaların tutuklanmıştı.Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan Ruben Vardanyan, Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunarak Karabağ'a gelmiş ve sözde Ermeni yönetiminde “devlet bakanı” olarak görev almıştı. Rusya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Vardanyan, bir süre sonra Karabağ'daki sözde yönetim tarafından görevden alınmıştı. Kara para aklama, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suç geçmişine sahip olduğu belirtilen Vardanyan, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Azerbaycan aleyhine tahrik edici açıklamalarda bulunuyordu.

DİYALOG MASASINDA 3. GÖRÜŞME

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Öte yandan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycanlı yetkililer, bir kez daha bir araya geldi. Azerbaycan'ın Yevlah kentinde başlayan 3. görüşmede Azerbaycan tarafından görüşmeye Ermeni nüfusla temaslardan sorumlu Ramin Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ Özel Temsilci Yardımcısı Beşir Hacıyev ve özel temsilcilikten İlkin Sultanov katıldı. Ermeni nüfusu ise görüşmede Sergey Martirosyan ve David Melkumyan temsil ediyor. Toplantıda, ayrıca Rus barış gücünden de bir temsilci yer alıyor. Görüşmede "yeniden entegrasyon" konuları ele alınıyor.