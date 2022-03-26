Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Karabağ’da silahlı Ermeni gruplarının provokasyon girişimi engellendi

#Azerbaycan #Ermenistan#Karabağ
Karabağ’da silahlı Ermeni gruplarının provokasyon girişimi engellendi

Karabağ’da yasa dışı şekilde bulunan silahlı Ermeni grupların provokasyonunun Azerbaycan askerleri tarafından önlendiği bildirildi.

Haberin Devamı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ’da yasa dışı şekilde bulunan Ermeni silahlı gruplarının, görüş mesafesinin düşük olduğu hava şartlarını fırsat bilerek Azerbaycan ordusunun birliklerine yönelik provokasyon girişiminde bulundukları belirtildi.

Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler sonucunda yasa dışı Ermeni silahlı grupların geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Olayla ilgili bölgedeki Rus barış gücü birliğinin komutanlığının ve Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi'nin bilgilendirildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusunda herhangi bir kaybın olmadığı, bölgedeki durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğu aktarıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Azerbaycan #Ermenistan#Karabağ

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Savaşın görünmez kahramanları... Ukraynada internet nasıl kesilmiyor

'Savaşın görünmez kahramanları'... Ukrayna'da internet nasıl kesilmiyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı