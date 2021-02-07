Karabağ’da 7/24 ateşkes nöbeti

Ağdamkentinin Merzili köyü yakınlarındaki merkezde görevli askerler bölgeden insansız hava araçlarıyla (İHA) alınan görüntüleri birlikte izliyor, ateşkesi gözlemliyor. 4 hektar alana kurulu, 65 prefabrik yaşam ve hizmet alanının yer aldığı merkezde İHA personeli de dahil 60 Türk, 60 da Rus askeri görev yapıyor.

YAŞAM ALANLARI AYRI

Merkezde yaşam ve dinlenme alanları birbirinden ayrı fakat gözlem karargahı ile yemekhane ortak. Her ülkeye ait karargah alanının bulunduğu merkezde mescit ve kilise de yer alıyor. Merkezin güvenliğini Azerbaycan askerleri sağlıyor. Merkezde spor salonu, futbol, voleybol ve basketbol sahaları da bulunuyor.

RUSLARLA ORTAK TAKİP

Türk askerlerden Albay Ali Karakaş, merkezde ihlallerle ilgili verilerin toplanması, birleştirilmesi ve doğrulanmasının organize edildiğini belirterek, “Burada gözlem yapılıyor, İHA ve diğer kaynaklardan alınan veriler değerlendirilerek kayda giriliyor. İlgili şikayetler, konular veya sorunlar inceleniyor, ateşkes ihlallerini engellemeye yönelik tedbirler alınıyor” dedi.

HERHANGİ BİR İHLAL GÖRÜLMEDİ

Rus askeri görevlilerden Albay Mihail Zavalkin, 7 gün 24 saat İHA’larla gözetim gerçekleştirdiklerini, bugüne kadar herhangi bir ihlal tespit etmediklerini söyledi. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020’de başlattığı operasyonda, Ermenistan, 10 Kasım’da yenilgiyi kabul etmişti. Sonrasında ateşkesin gözlemlenmesi için bu ortak merkezin kurulması kararlaştırılmıştı.