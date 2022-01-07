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Karabağ’da 41 bin 503 mayın ve patlamamış mühimmat bulundu

#Azerbaycan#Karabağ#Mayın
Karabağ’da 41 bin 503 mayın ve patlamamış mühimmat bulundu

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da 2021 yılında 41 bin 503 mayın ve patlamamış mühimmat bulundu.

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Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Yönetim Kurulu Başkanı Vügar Süleymanov, işgalden kurtarılan Karabağ’da mayın temizleme operasyonları kapsamında 2021 yılında mayın döşenmiş toplam 20 bin 165 hektar arazinin temizlendiğini ve bu arazilerde bulunan 41 bin 503 mayın ve patlamamış mühimmatın da tespit edildiğini açıkladı.

İşgalden kurtarılan bölgelerin kalkınma planına göre, Karabağ'a "Büyük Dönüş" programı kapsamında hükümetin onayladığı bir önlem planı olduğunu kaydeden Süleymanov, yürütülen çalışmalarda 4 bin 880 piyade ve 2 bin 335 tanksavar mayını ile 11 bin 205 patlamamış mühimmatın bulunarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Azerbaycan tarafından Karabağ’da mayın arama ve temizleme çalışmaları ANAMA, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Devlet Sınır Hizmeti kapsamında yürütülüyor.

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#Azerbaycan#Karabağ#Mayın

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