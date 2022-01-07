Karabağ’da 41 bin 503 mayın ve patlamamış mühimmat bulundu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik veri sonrası altında ilk tepkiKritik veri sonrası altında ilk tepki#Altın Fiyatları
Doktorları şoke etti... 12. dozda yakayı ele verdiDoktorları şoke etti... 12. dozda yakayı ele verdi!#Kovid Aşısı
İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı Ligin ayarını bozan takım ve hoca...İmza sinyalini verdi, resmen açıklandı! Ligin ayarını bozan takım ve hoca...#Konyaspor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyizCumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür-sanat birikimimizi arttırarak sürdürmeliyiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kazakistanda gerilim tırmanıyor Vurun emri verildi...Kazakistan'da gerilim tırmanıyor! 'Vurun' emri verildi...#Kazakistan
TV yıldızları ve fenomenlerden uçakta korona partisi... Başbakan çileden çıktı: Aptallar TV yıldızları ve fenomenlerden uçakta korona partisi... Başbakan çileden çıktı: Aptallar!#Kanada
Dünyada eşi benzeri yok Bu şehre girişler hem paralı hem de sınırlı sayıdaDünyada eşi benzeri yok! Bu şehre girişler hem paralı hem de sınırlı sayıda#Venedik
Mucize bebekten kahreden haber Ağlayınca yaşadığı ortaya çıkmıştı'Mucize bebek'ten kahreden haber! Ağlayınca yaşadığı ortaya çıkmıştı#Mucize Bebek
Ne ekonomi, ne de pandemi.. Seçim sonucunu keller belirleyecek Ortalığı karıştıran vaatNe ekonomi, ne de pandemi.. Seçim sonucunu keller belirleyecek! Ortalığı karıştıran vaat#Güney Kore
Tansiyonu yüksek bir evliliğimiz var"Tansiyonu yüksek bir evliliğimiz var"#Berfu Yenenler
Hazal Kaya panik bir arkadaşımız demişti... Evdeki herkes pozitif'Hazal Kaya panik bir arkadaşımız' demişti... Evdeki herkes pozitif!#Hazal Kaya
Şeffaf elbise Buckinghama giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyorŞeffaf elbise Buckingham'a giden yolu açtı: Hayatında yeni bir sayfa açılıyor#Kate Middleton
Ünlü oyuncu hakkındaki olumsuz yorumlara sert tepki verdi: Defolup gidin hepinizÜnlü oyuncu hakkındaki olumsuz yorumlara sert tepki verdi: Defolup gidin hepiniz! #Kristin Davis
Pedikür deyip geçmeyin Parmağı kesildi, bacağını kaybetti...Pedikür deyip geçmeyin! Parmağı kesildi, bacağını kaybetti... #Ayak Bakımı
Ek zamla memurun maaşı artacakEk zamla memurun maaşı artacak#Memur
HABERLERDünya Haberleri

Karabağ’da 41 bin 503 mayın ve patlamamış mühimmat bulundu

# Azerbaycan#Karabağ#Dünya
Karabağ’da 41 bin 503 mayın ve patlamamış mühimmat bulundu

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da 2021 yılında 41 bin 503 mayın ve patlamamış mühimmat bulundu.

Haberin Devamı

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) Yönetim Kurulu Başkanı Vügar Süleymanov, işgalden kurtarılan Karabağ’da mayın temizleme operasyonları kapsamında 2021 yılında mayın döşenmiş toplam 20 bin 165 hektar arazinin temizlendiğini ve bu arazilerde bulunan 41 bin 503 mayın ve patlamamış mühimmatın da tespit edildiğini açıkladı.

İşgalden kurtarılan bölgelerin kalkınma planına göre, Karabağ'a "Büyük Dönüş" programı kapsamında hükümetin onayladığı bir önlem planı olduğunu kaydeden Süleymanov, yürütülen çalışmalarda 4 bin 880 piyade ve 2 bin 335 tanksavar mayını ile 11 bin 205 patlamamış mühimmatın bulunarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Azerbaycan tarafından Karabağ’da mayın arama ve temizleme çalışmaları ANAMA, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Devlet Sınır Hizmeti kapsamında yürütülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
# Azerbaycan#Karabağ#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat