Karabağ’da ’29 Ekim’ kutlaması

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karabağ’da görev yapan Türkiye- Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi" denildi.
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