Karabağ zaferi manşetlerden düşmüyor! Economist yine şaşırtmadı

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Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde başlattığı anti terör operasyonu 24 saatten kısa bir sürede sonuçlandı.

Bakü'nün zaferi sonrası Ermeniler silahlarını bırakıp teslim olurken 32 yıl önce yasadışı olarak Azerbaycan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden sözde Dağlık Karabağ rejimi de kendini feshetmek zorunda kaldı. Sözde Ermeni yönetimi Başkanı Şahramanyan dün 1 Ocak 2024’ten itibaren bölgedeki yapılanmanın varlığının sonlanacağını açıkladı.



AFP haber ajansı Şahramanyan'ın yaptığı duyurunun dünyanın en uzun 'dondurulmuş çatışmalarından' birine perdeyi çektiğini yazdı.

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Washington'da birbirini izleyen yönetimlerin ve Avrupa'daki liderlerin bitmek bilmeyen görüşmelerinin sorunu çözemediğini vurgulayan AFP, Bakü'nün zaferinin Erivan'daki öfkeyi körüklediğini ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan'ı 'etnik temizlikle' suçladığını vurguladı.



Dağlık Karabağ'ın 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanındığını ve Ermenistan'ın bile Dağlık Karabağ rejiminin bağımsızlık iddiasını desteklemediğini belirten AFP bölgedeki gerilimin 1920'li yıllara kadar uzandığına dikkat çekti ve birçok etnik Ermeni'nin Azerileri aşağılamak için "Türkler" kelimesini kullandığını yazdı.

TÜRK SİLAHLARI AZERİ ORDUSUNU GÜÇLENDİRDİ

AFP ayrıca 2020'de altı hafta süren savaşta Türk insansız hava araçları ve silahlarının, Azerbaycan'ın bir zamanlar zayıf olan ordusunu büyük bir güce dönüştürdüğüne dikkat çekti.



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DÜNYA GAZETELERİ NELER YAZDI?

ABD'nin en büyük yayın organlarından biri olan CNN, Azerbaycan'ın Karabağ konusundaki tutumunun uzun süredir çok net olduğunu belirtirken, Aljazeera 'Ermenistan-Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ mücadelesi nihayet bitti mi?' diye sordu.

İngiliz Guardian gazetesi ise ayrılıkçı rejimin 30 yılı aşkın süre sonra kendisini feshedeceğini açıkladığını belirtti ve etnik Ermenilerin çoğunun bölgeyi terk etmesinin beklediğini yazdı.



ECONOMİST ŞAŞIRTMADI: TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ RAHATSIZ ETTİ, AZERBAYCAN'I HEDEF ALDI

İngiliz Economist dergisi, Azerbaycan'ı hedef aldığı makalesinde Dağlık Karabağ'daki durumu 'İnsani bir felaket' olarak değerlendirdi.

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Rusya'nın Kafkasya'daki etkisinin azalması ile Azerbaycan'ın müttefiki Türkiye'nin daha güçlü bir konuma geldiğine dikkat çeken dergi "Azerbaycan'ın, Ermeni azınlığının sivil haklarını güvence altına alan Batı destekli bir anlaşmaya varmak yerine bölgeye saldırmayı tercih etmesi, etnik temizlikten suçlu olduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

