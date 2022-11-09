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Karabağ zaferi ikinci yılında

Güncelleme Tarihi:

#Azerbaycan#Şuşa#Zafer Günü
Karabağ zaferi ikinci yılında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 07:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ’ın incisi Şuşa’da 8 Kasım Zafer Günü törenine katıldı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ’ın incisi Şuşa’da 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, “Bizi zafere götüren güçlü iradeydi, vatan sevgisiydi, askerlerimizin profesyonelliğiydi” dedi. Azerbaycan, 8 Kasım 2020’de İkinci Karabağ Savaşı’nda kazandığı Şuşa’nın işgalden kurtuluşunu ve Zafer Günü’nü kutluyor.

ŞANLI ZAFERİN GURURU

İki yıl önce alınamaz bir kale olarak kabul edilen Şuşa’yı Ermeni işgalinden kurtaran Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin şanlı bir tarih yazdığını belirten Aliyev, “Şuşa, Azerbaycan halkının kalbi ve ruhu olduğu için her Azerbaycanlı için kutsal bir yerdir. Kahraman çocuklarımız bu uzun yolu, dağları, ormanları, vadileri, patikaları aşarak ve kanlı savaşlarda düşmanı yenerek Şuşa’ya yaklaştı. Sarp kayalara tırmandı, savaşta göğüs göğüse çarpışmalarda düşmanı hafif silahlarla yendi. Düşmanı topraklarımızdan kovdu ve Şuşa’da üç renkli bayrağımızı kaldırdı” diye konuştu.

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Ermenistan ordusunda 10 bin firar olduğunu, ancak Azerbaycan da tek bir asker kaçağı olmadığını belirten Aliyev, “Bu, insanımızın yüksek ahlaki niteliklerini gösterir. Askerlerimiz ölüme gittiler, ‘ölüm var, ama geri dönüş yok’ şiarlarıyla savaşa gittiler” ifadelerini kullandı. 44 süren savaşın ardından Azerbaycan, Karabağ’da işgal altındaki topraklarını geri kazanmıştı. Aliyev, konuşmasının ardından askeri geçit törenini izledi.

 

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#Azerbaycan#Şuşa#Zafer Günü

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