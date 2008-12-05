Karabağ sorununun çözüm sürecinde ilerleme var

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Karabağ sorununun çözümünü amaçlayan AGİT Minsk Grubunun Amerikalı eş başkanı Matthew Bryza, "çözüm yolunda ilerleme kaydedildiğini" söyledi.

Bryza, Reuters’a yaptığı değerlendirmede, Azerbaycan ve Ermenistan cumhurbaşkanları arasında iyi bir uyum yakalandığını, bu sayede bir anlaşmaya varılması konusunda daha iyimser olduğunu belirtti.



"Süreçte bir ilerleme olduğunu söyleyebiliriz" diyen Bryza, "Her iki cumhurbaşkanı arasındaki ortam çok ciddi bir biçimde olumlu yönde gelişiyor. Her ikisi de birbirlerine saygı duyuyor, bu bir. Birbirlerine güvenmeye başladılar, bu iki. Üçüncüsü de, yapıcı olma yönünde kesin bir söz verdiler ki bu, bir anlaşma için karşı tarafın isteklerinin de dikkate alınması demek" şeklinde konuştu. Amerikalı diplomat, buna karşın çözümün yakın olduğuna dair de bir işaret vermekten kaçındı, "Halledilmesi gereken çok sayıda temel anlaşmazlık var" dedi.



Bu sorunun çözümünün, Kafkasya ve Orta Asya enerji kaynaklarının Batı’ya ulaştırılması seçeneklerinin çeşitlendirilmesi açısından da önemli olduğu düşünülüyor.