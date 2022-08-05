Karabağ krizi neden alevlendi

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Dünya Rusya-Ukrayna savaşı ile Çin-Tayvan krizine yoğunlaşmışken, Güney Kafkaslar’da Ermenistan-Azerbaycan arasında ateşkes anlaşmasıyla sona eren savaş yeniden alevlendi. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim 1 Ağustos’ta tekrar tırmanmaya başladı. Karabağ bölgesinde önceki gün meydana gelen çatışmalar, Ermenistan’ın 10 Kasım 2020 tarihli üçlü barış anlaşması şartlarını yerine getirmek istememesinden kaynaklandı.

BAKÜ ANLAŞMAYI HATIRLATTI

Yaklaşık 1.5 yıl önce Moskova’da Vladimir Putin, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan tarafından imzalanan 10 maddelik üçlü ateşkes anlaşmasına göre, Ermenistan’ın, bölücü Karabağ Ermenilerinin yaşadığı bölge ile arasında kara bağlantısını sağlayan Laçin koridorunu, aynı isimli kasabayla birlikte Azerbaycan’a geri teslim etmesi gerekiyordu.

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Bakü yönetimi, 1 Ağustos’ta bölgede barış gücü rolünü üstlenen Ruslar vasıtasıyla Erivan yönetimine Laçin’deki Ermeni unsurlarının geri çekilmesi zamanı geldiğini iletti. Azerbaycan talebine gerekçe olarak, Ermenistan’dan bölücü Karabağ Ermenilerine ıssız topraklardan geçirilen yeni 32 km’lik yolun tamamlanmış olmasını gösterdi.

AZERBAYCAN’DAN MİSİLLEME

Ancak Ermenistan Azerbaycan’ın talebini yerine getirmediği gibi, 2 Ağustos’ta cephe hattında bulunan Azerbaycan askerlerine ateş açtı. Bir Azerbaycan askeri hayatını kaybetti. Kritik gelişmeler karşısında Azerbaycan yönetimi, İlham Aliyev’in emriyle ‘Kısas’ harekâtını başlattı.

Laçin koridoru bölgesinde düzenlenen operasyonla Ermeni kuvvetlerine darbe indirildi. 24 saat süren operasyon neticesinde, Azerbaycan ordusu Laçin koridoru etrafında Kırgız ve Sarıbaba tepelerini ele geçirerek bölge üzerinde hâkimiyet kurdu. Operasyonda Ermeni birliklerine ait D30 Rus yapımı toplar, askeri araçlar imha edilirken üç Ermeni askeri de öldü

PAŞİNYAN RUSYA’YA YÜKLENDİ

Ermenistan tarafı, Laçin koridorunda yaşanan gelişmeleri tek taraflı olarak yorumlayarak, Azerbaycan’ı saldırgan taraf ilan etti. Rusya’ya kızan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Rusya’nın bölgede yürüttüğü barış gücü misyonunun çerçevesi belirlenmeli. Rusya olup bitenlere seyirci kalıyor” dedi. Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde kontrolü elinde tutan bölücü Ermeni lider Arayik Harutyunyan ise 3 Ağustos’ta Karabağ bölgesinde ‘kısmi seferberlik’ ilan etti.

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Rusya, ABD ve Avrupa Birliği’nden Erivan ve Bakü’ye itidal çağrısı yapıldı.