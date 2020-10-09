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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 09.10.2020 - 11:03 | Son Güncelleme:

Karabağ için diplomasi trafiği: Taraflar Moskova'da buluşacak

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Karabağ için diplomasi trafiği: Taraflar Moskova'da buluşacak
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Karabağ’da çatışmalar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den diplomasi adına önemli bir adım geldi. Putin, barış görüşmeleri için Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Moskova’ya davet etti.

Azarbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar 13. gününe girerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den diplomasi adına önemli bir adım geldi.

Putin, barış görüşmeleri için Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Moskova’ya davet etti. Putin'in davetini her iki taraf da kabul etti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, Azerbaycanve Ermenistan liderleri ile bir dizi telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, her iki bakanın bugün Moskova’da olacağı kaydedildi.

Açıklamanın devamında, “Rusya Devlet Başkanı, Karabağ’da tutukluların ve cenazelerin takası için ateşkes çağrısında bulunuyor” ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan ile Ermenistan dışişleri bakanlarının Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geleceği duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bakü ve Erivan, Moskova'daki müzakerelere katılacaklarını doğruladı" dedi.

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