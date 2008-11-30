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Kara Kediler’e karşı Leşker-i Tayyibe

Kara Kediler’e karşı Leşker-i Tayyibe

Mumbai saldırılarını düzenleyen teröristlerin kim adına bu eylemi yaptığı hálá tartışılıyor. Teröristlerin, seçkin komandolar gibi savaştığı ise bir gerçek.

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İNANILMAZ SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ

TUTUKLANAN tek terörist, Keşmir bölgesinde Hint askerlerine karşı savaşan Pakistan merkezli Leşker-i Tayyibe (Doğruluğun Askerleri) grubuna üye olduğunu itiraf etti. Bu grup ise, olayın sorumluluğunu üstlenmiyor.

Mumbai otellerindeki çatışmalara katılan, Hindistan’ın "Kara Kediler" diye bilinen seçkin özel tim birliğine mensup komandolar, 24-30 yaş arasındaki teröristlerin kendileriyle "muharebe ve manevra konusunda dişe diş savaştığını" söylüyor. Bir komando, "Ya uzun süre orduda görev yaptılar ya da özel komando eğitimi almışlar" diyor.

Hint basınında çıkan ve istihbarat kaynaklarına dayanan haberlere göre, teröristlerin otellerin içinde üç gün direnebilmesinin sebebi, otel planını çok iyi bilmeleri. Militanlardan 8’inin bir ay önce Mumbai’ye geldiği ve "Malezyalı öğrenci grubu" kisvesi altında otellerin yakınında bir ev kiraladığı belirtiliyor. Konuk gibi otellere gidip koridorları ve arka kapıları ezberleyen militanlar, bazı odalarda silah ve mühimmat stokladılar.

Kuruyemiş ve kuru meyveli erzak

Geçen çarşamba günü deniz yoluyla gelen ikinci bir grup militanın da katılmasıyla terör eylemi başladı. Sırt çantaları; otomatik silahlar, Çin yapımı el bombaları ve cephanenin yanısıra kurutulmuş meyve ve kuruyemişle dolu olan teröristler, bu sayede uzun süre direnebildiler. Yakalanmamak için hazırlık safhasında cep telefonu kullanmayan teröristler, otelleri ele geçirdikten sonra rehinelerin Blackberry telefonlarına el koyup internetten dünya medyasını bile izlediler.

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