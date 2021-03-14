MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKar yağışı felç etti! ABD’de 2 binden fazla uçak seferi iptal edildi
GeriDünya Kar yağışı felç etti! ABD’de 2 binden fazla uçak seferi iptal edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 14.03.2021 - 10:48 | Son Güncelleme:

Kar yağışı felç etti! ABD’de 2 binden fazla uçak seferi iptal edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kar yağışı felç etti! ABD’de 2 binden fazla uçak seferi iptal edildi

ABD’nin Colorado eyaletinin başkenti Denver’da 2 binden fazla uçuş yoğun tipi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Denver Uluslararası Havalimanı'nda yoğun kar fırtınasının etkisi nedeniyle dün öğleden sonra yaklaşık 750, bugün ise 1300’e yakın uçak seferi iptal edildi.

Colorado Ulaştırma Departmanı, yolların kar nedeniyle kapanma ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunarak halka "zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınması" çağrısı yaptı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi