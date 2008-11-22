Kar kapÄ±ya dayandÄ±

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AVRUPA'YI KARAKIÅž BÃ–YLE VURDU

Bulgaristan'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, baÅŸkent Sofya'daki hayatÄ± olumsuz etkiledi. Gece baÅŸlayan ÅŸiddetli rÃ¼zgar ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± trafiÄŸi adeta felÃ§ etti. RÃ¼zgarÄ±n devirdiÄŸi aÄŸaÃ§lar troleybÃ¼s ve tramvay seferlerinin durmasÄ±na neden oldu. Kentin merkezi caddeleri kar kÃ¼reme makineleriyle temizlenirken kenar mahallelerde dÃ¼kkanlar aÃ§Ä±lamadÄ±, insanlar iÅŸlerine gidemedi.



Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 30 santimetreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Sofya'da maddi hasarlÄ± yÃ¼zlerce trafik kazasÄ± meydana geldi.

Bu arada meteoroloji yetkililerinin gÃ¼nlerdir yaptÄ±ÄŸÄ± kar uyarÄ±sÄ±na raÄŸmen belediyenin hazÄ±rlÄ±ksÄ±z olmasÄ± tepkiye yol aÃ§tÄ±.

Ã–te yandan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tÃ¼m Ã¼lkede etkili olmaya devam ettiÄŸi bildirildi. YÃ¼ksek bÃ¶lgelerde rÃ¼zgarÄ±n hÄ±zÄ±nÄ±n da saatte 120 kilometreye kadar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.



Sivil Savunma yetkilileri, acil olmadÄ±kÃ§a ÅŸehirler arasÄ± seyahate Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Uzmanlar, soÄŸuk havanÄ±n birkaÃ§ gÃ¼n daha Ã¼lke genelinde etkin olacaÄŸÄ±nÄ±, rÃ¼zgar ve kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sÃ¼receÄŸini kaydetti.



Almanya'da hayat felÃ§ oldu

Almanya'da yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã¼lkede hayatÄ± felÃ§ etti. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sonrasÄ± bir Ã§ok otoyol kapanÄ±rken, araÃ§lar yolda mahsur kaldÄ±. Ãœlke bembeyaz bir Ã¶rtÃ¼yle kaplandÄ±. Olumsuz hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± iki kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken yollarda kilometrelerce trafik kuyruÄŸu oluÅŸtu. Ãœlkenin bazÄ± kesimlerinde de uÃ§ak seferleri iptal edildi.Â