Dünya Haberleri

Kar fırtınası ABD’yi vurdu

Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 07:00

Kış aylarının başlamasından bu yana soğuk hava dalgaları ile mücadele eden ABD’yi bu kez de kar fırtınası vurdu. Pek çok eyalette olağanüstü hal ilan edilirken, hava koşulları nedeniyle 5 binden fazla uçuş iptal edildi.

ABD’nin kuzeydoğu bölgesi haftanın ilk gününde son on yılın en şiddetli kar fırtınalarından biriyle sarsıldı. Meteoroloji uzmanlarına göre “bomba siklon” tipi fırtına nedeniyle New York, New Jersey, Delaware, Rhode Island, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Bazı bölgelerde ise kar kalınlığı 60 santimetreye kadar ulaştı.

BİLANÇO AĞIR

Sözkonusu kar fırtınasının bilançosu ise ağır oldu. Ülke genelinde yaklaşık 59 milyon kişi, “şiddetli kış koşulları uyarısı” altında bulunurken, önceki gün 5 binden fazla uçuş iptal edildi. En fazla iptalin New York’taki John F. Kennedy ve LaGuardia havalimanlarında yaşandığı kaydedildi. Tipi ve kar nedeniyle pek çok eyalette seyahat kısıtlamaları yaşanırken, sadece New Jersey’de en az 90 bin hane elektriksiz kaldı. New York başta olmak üzere birçok kentte okullar kar nedeniyle tatil edildi. New York Valisi Kathy Hochul da 100 Ulusal Muhafız üyesini  “yoğun kar ve rüzgârdan en çok etkilenmesi beklenen bölgelerde destek sağlamak amacıyla” göreve çağırdı.

ABD’de bu yılın başında yaşanan uzun süreli soğuk hava dalgasında 19 kişi yaşamını yitirmişti.

 

