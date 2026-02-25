Kar fırtınası ABD’yi vurdu

Haberin Devamı

ABD’nin kuzeydoğu bölgesi haftanın ilk gününde son on yılın en şiddetli kar fırtınalarından biriyle sarsıldı. Meteoroloji uzmanlarına göre “bomba siklon” tipi fırtına nedeniyle New York, New Jersey, Delaware, Rhode Island, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Bazı bölgelerde ise kar kalınlığı 60 santimetreye kadar ulaştı.

BİLANÇO AĞIR

Sözkonusu kar fırtınasının bilançosu ise ağır oldu. Ülke genelinde yaklaşık 59 milyon kişi, “şiddetli kış koşulları uyarısı” altında bulunurken, önceki gün 5 binden fazla uçuş iptal edildi. En fazla iptalin New York’taki John F. Kennedy ve LaGuardia havalimanlarında yaşandığı kaydedildi. Tipi ve kar nedeniyle pek çok eyalette seyahat kısıtlamaları yaşanırken, sadece New Jersey’de en az 90 bin hane elektriksiz kaldı. New York başta olmak üzere birçok kentte okullar kar nedeniyle tatil edildi. New York Valisi Kathy Hochul da 100 Ulusal Muhafız üyesini “yoğun kar ve rüzgârdan en çok etkilenmesi beklenen bölgelerde destek sağlamak amacıyla” göreve çağırdı.

Haberin Devamı

ABD’de bu yılın başında yaşanan uzun süreli soğuk hava dalgasında 19 kişi yaşamını yitirmişti.