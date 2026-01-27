Kar fırtınası ABD’yi vurdu

Haberin Devamı

ABD, doğu kıyılarından Teksas’a kadar geniş bir alanda yoğun kar yağışlarının etkisi altında. Amerikan basınının “tarihi” olarak nitelendirdiği kar fırtınası ve dondurucu soğuklar nedeniyle ülke genelinde 1 milyondan fazla elektrik abonesinin iletişim hatlarındaki buz birikimi sonrasında elektriksiz kaldığı kaydedilirken, 17 bini aşkın uçuş iptal edildi. Büyük şehirlerdeki okullarda eğitime ara verildi ya da uzaktan eğitime geçildi. Yetkililer, özellikle buzlanmanın ağaçlara ve enerji hatlarına zarar vererek elektrik kesintilerini artırabileceği uyarısında bulundu. Louisiana’da iki kişi hipotermi nedeniyle yaşamını yitirdi. Teksas, Tennessee ve Kansas’ta da fırtınayla bağlantılı ölümler bildirildi. Kansas’ta kar altında bulunan bir kadının hipotermiye yenik düşmüş olabileceği açıklandı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kentte cumartesi günü en az beş ölüm yaşandığını, nedenlerin henüz netleşmediğini duyurdu. En az 18 kişinin öldüğü felaketin 105-115 milyar dolar ekonomik kayba neden olduğu ifade edildi.

Haberin Devamı

AŞIRI SOĞUK UYARISI

Yetkililer, fırtınanın etkilerinin günlerce, hatta haftalarca sürebileceğini belirterek, yaklaşık 90 milyon kişinin “aşırı soğuk” uyarısı altında bulunduğunu bildirdi. Başkent Washington’da 10 santimetreye, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar kar yağışının beklendiği uyarısı yapıldı. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 200 milyondan fazla kişiyi etkileyen hava koşulları nedeniyle güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde de kar fırtınası altında olduğunu açıklamıştı.