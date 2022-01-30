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Kar fırtınası ABD'yi vurdu

#ABD#Kar Fırtınası#Massachusetts
Kar fırtınası ABDyi vurdu

Kuzey yarımküre oldukça sert geçen kış mevsimini yaşarken yoğun kar yağışı birçok ülkeyi zor durumda bıraktı. ABD’de etkili olan kar fırtınası nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 75 santimetreye kadar ulaştı.

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ABD’nin doğu kıyılarında etkisini gösteren “Bombogenesis” kar fırtınası nedeniyle birçok yol kapandı ve elektrik kesintileri yaşandı. Yoğun kar yağışıyla birlikte Massachusetts eyaletinde kar kalınlığı 75 santimetreye kadar ulaşırken, yaklaşık 80 bin kişi de elektriksiz kaldı.

Meteoroloji uzmanı Matthew Cappucci, bir noktaya her saat başı 8 ila 10 santimetre arasında kar düştüğünü belirterek, “Dünyadaki hiçbir yol ekibi bununla başa çıkamaz. Bu da tüm yolların kapanması anlamına gelir” dedi.

Ülkede yaklaşık 6 bin uçuş kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kar fırtınası ABDyi vurdu

Fırtına nedeniyle 4 eyalette acil durum ilan edildi. Öte yandan yoğun kar ulaşımda da aksaklıklara sebep oldu. Yolları kapatan karlar kepçeyle kamyonlara yüklenip kullanılmayan otoparklara taşındı.

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Fırtınalı kar yağışı dün gün boyu etkisini sürdürürken kıyı bölgelerinde oluşan yüksek dalgalardan dolayı bazı yerlerde su taşkınlıkları yaşandığı ifade edildi. Saatteki hızı 110 kilometreyi aşan rüzgar ve tipi sebebiyle ortaya korkutucu görüntüler çıktı.

Üstelik meteoroloji uzmanları yoğun kar yağışının daha da kötüleşeceği ve ardından dondurucu soğukların geleceği yönünde tahminlerde bulunuyor.

Kar fırtınası ABDyi vurdu

NEW YORK’TA KAR EĞLENCESİ

New York eyaletinin bazı kesimlerinde 61 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı halkı ve kar temizliği yapan çalışanları zorladı.

New York Valisi karın ardından yaşanacak soğukların hayatı tehdit edebilecek seviyede olabileceğini söyleyerek halktan mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi.

Kar fırtınası ABDyi vurdu

Times Meydanı gibi popüler turistik yerleri kaplayan kar sonrası bazı kişiler ise tüm uyarılara rağmen eğlenmeye çıktı. Central Park'ta çocuklar kızaklarla oynarken, Washington Square Park'ta da birçok kişi kartopu savaşı yaptı.

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Ülkede dün New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island ve Virginia valileri, bölge sakinlerine kendi güvenlikleri için yollardan uzak durmaları uyarısında bulunarak, acil durum ilan etmişti.

Kar fırtınası ABDyi vurdu

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#ABD#Kar Fırtınası#Massachusetts

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