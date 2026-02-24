Kar esir aldı

Haberin Devamı

19 Şubat Perşembe akşamı planlanan uçuşları için uçağa biniş işlemlerini tamamlayan yolcular, kar yağışının hava ulaşımını felç etmesiyle pistte mahsur kaldı. Yaklaşık 500 yolcunun geceyi Lufthansa uçaklarında mahsur kalarak geçirdiği bildirildi. Kalkış hazırlıkları biten ancak hava muhalefeti nedeniyle havalanamayan uçaklar, terminaldeki park alanlarının doluluğu ve transfer otobüslerinin yetersizliği sebebiyle aprondan geri dönemedi.

TAHLİYE EDEMEDİLER

Alman hava yolu şirketi Lufthansa sözcüsü, yolcuların uçağa biniş işlemlerinin tamamlandığı ve uçakların kalkışa hazır olduğu sırada şiddetli kar yağışının operasyonu imkânsız hale getirdiğini belirtti. Münih Havalimanı’nı işleten şirket ise terminale doğrudan bağlı park pozisyonlarının tamamen dolu olduğunu, apronda ulaşımı sağlayacak otobüs kapasitesinin de yetersiz kalması sonucu yolcular ve mürettebatın sabaha kadar tahliye edilemediğini açıkladı.