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Kar Atina’yı teslim aldı

#Yunanistan#Kar#Attiki Odos
Kar Atina’yı teslim aldı

Yunanistan’ın başkentinde yoğun kar yağışı binlerce araç sürücüsünün yollarda mahsur kalmasına, pek çok yolun trafiğe kapatılmasına ve elektrik kesintilerine neden oldu.

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Meteoroloji günler öncesinden “Büyük kar fırtınası geliyor” uyarıları yaptı. Buna rağmen pazartesi öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, birkaç saat içinde Atina’yı felç etti. Başkentin en büyük çevre yolu olan Attiki Odos Otoyolu’nda yaklaşık 3 bin araç mahsur kaldı. Askerler sürücülere su, yiyecek ve battaniye dağıttı. Ordu, polis ve itfaiyenin çekicileri 1800 aracı kurtardı.

OTOYOLDA KALDILAR

Araç sürücüleri, çevredeki otellerde ve Atina Havalimanı’nda sabahladı. Dün öğle saatlerinde, Attiki Odos Otoyolu’nda hâlâ 300 sürücü kurtarılmayı bekliyordu. Ayrıca, sürücülerin terk ettikleri binden fazla araç da yol üstünde, karla kaplı şekilde duruyordu. Kimi 15, kimi 24 saat mahsur kalan sürücüler “Rezalet”, “Devlet yine âciz kaldı” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

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#Yunanistan#Kar#Attiki Odos

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