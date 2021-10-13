'Kaptan Kirk'ten yeni rekor! En yaşlı uzay yolcusu oldu

Start Trek'te Kaptan Kirk karakteriyle dünyaca ünlenen Kanada asıllı oyuncu Shatner, bugün Teksas'tan gerçekleştirilen fırlatmada diğer 3 kişiyle uzay sınırına kısa bir yolculuk gerçekleştiren davetliler arasında yer aldı. Jeff Bezos'un hayranı olduğu 90 yaşındaki oyuncu, Mission NS-18 isimli seferle, uzay yolculuğu yapan en yaşlı insan ve sinema oyuncusu oldu.
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