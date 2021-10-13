'Kaptan Kirk'ten yeni rekor! En yaşlı uzay yolcusu oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldıTürk edebiyatının usta ismi hastaneye kaldırıldı#Selim İleri
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Attila Szalai bombası 80 milyon avroluk dev transfer operasyonu...Attila Szalai bombası! 80 milyon avroluk dev transfer operasyonu...#Fenerbahçe
Kaptan Kirk uzayda Dizi gerçek oldu... Rekoru kırdı'Kaptan Kirk' uzayda! Dizi gerçek oldu... Rekoru kırdı!#William Shatner
Yargıtaydan Kadir Şeker kararıYargıtay'dan Kadir Şeker kararı#Kadir Şeker
ABD verisi sonrası altın fiyatlarında son durumABD verisi sonrası altın fiyatlarında son durum!#Altın Fiyatları
5 öğrencinin öldüğü feci kazada yeni iddialar5 öğrencinin öldüğü feci kazada yeni iddialar!#Afyonkarahisar
Elon Musk alıcı bulamadı 5.5 milyon dolar indirime gitti... İçinde yok yokElon Musk alıcı bulamadı! 5.5 milyon dolar indirime gitti... İçinde yok yok#Elon Musk
Erol Buluttan F.Bahçeye olay gönderme 6. sıra...Erol Bulut'tan F.Bahçe'ye olay gönderme! 6. sıra...#Erol Bulut
Kadıköyde korkunç töre cinayeti Babası ve amcasıyla plan yapmış: 20 yıl sonra...Kadıköy'de korkunç töre cinayeti! Babası ve amcasıyla plan yapmış: 20 yıl sonra...#Cinayet
Gizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altındaGizli katil ftalat...Çocuklar özellikle risk altında!#Ftalat
200 bin TLyi çöpe attı İnanamadılar: Oğlu fark etti200 bin TL'yi çöpe attı! İnanamadılar: Oğlu fark etti#Kazı Kazan
Hakan Çalhanoğlu veda edebilir'Hakan Çalhanoğlu veda edebilir' #Milli Takım
Bir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyorBir haftadır bekarlığa veda ediyor: Dördüncü nişanlısıyla evlenmek için gün sayıyor#Paris Hilton
Ve söz Bülent Ersoyda Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biriVe söz Bülent Ersoy'da! 'Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biri'#Bülent Ersoy
HABERLERDünya Haberleri

'Kaptan Kirk'ten yeni rekor! En yaşlı uzay yolcusu oldu

#William Shatner#Jeff Bezos#Uzay Yolculuğu
Kaptan Kirkten yeni rekor En yaşlı uzay yolcusu oldu

Efsanevi Uzay Yolu dizisinde Kaptan Kirk rolüyle tanınan ünlü aktör William Shatner'ı taşıyan roket Teksas'tan uzaya fırlatılmıştı. 10 dakika süren seyahatte 106 kilometre yüksekliğe çıkan uzay aracı aynı bölgenin yakınındaki çöle paraşütle başarılı iniş gerçekleştirdi. 90 yaşındaki oyuncu, Mission NS-18 isimli seferle, uzay yolculuğu yapan en yaşlı insan ve sinema oyuncusu oldu.

Kaptan Kirk uzayda Dizi gerçek olduKaptan Kirk uzayda Dizi gerçek oldu
Kaptan Kirk uzayda Dizi gerçek oldu

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Start Trek'te Kaptan Kirk karakteriyle dünyaca ünlenen Kanada asıllı oyuncu Shatner, bugün Teksas'tan gerçekleştirilen fırlatmada diğer 3 kişiyle uzay sınırına kısa bir yolculuk gerçekleştiren davetliler arasında yer aldı. Jeff Bezos'un hayranı olduğu 90 yaşındaki oyuncu, Mission NS-18 isimli seferle, uzay yolculuğu yapan en yaşlı insan ve sinema oyuncusu oldu.

Kaptan Kirkten yeni rekor En yaşlı uzay yolcusu oldu



REKOR UÇUŞU 10 DAKİKA SÜRDÜ

Teksas'ın Van Horn bölgesinden gerçekleştirilen fırlatmayla 10 dakika süren seyahatte 106 kilometre yüksekliğe çıkan uzay aracı aynı bölgenin yakınındaki çöle paraşütle başarılı iniş gerçekleştirdi. Blue Origin'in fırlatma öncesi paylaştığı videoda Shatner, "Daha yolun başındayız ama bu başlangıç ne kadar mucizevi. Bu başlangıcın bir parçası olmak ne kadar olağanüstü." sözleriyle duygularını ifade etmişti.

Kaptan Kirkten yeni rekor En yaşlı uzay yolcusu oldu



ABD merkezli uzay turizmi ilk defa Virgin Galactic'in sahibi İngiliz İşadamı Richard Branson ve beraberindeki 5 kişi tarafından 11 Temmuz'da gerçekleştirilmiş, 9 gün sonra Jeff Bezos da kendi şirketine ait kapsülle kısa bir uzay gezintisi yapmıştı. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX de geçen ay gerçekleştirdiği özel seferle uzay turizmine katılan 3'üncü kuruluş olmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#William Shatner#Jeff Bezos#Uzay Yolculuğu

BAKMADAN GEÇME!

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Son dakika... İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

Son dakika... İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi