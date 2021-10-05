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'Kaptan Kirk' gerçekten uzaya gidiyor! Ünlü aktör William Shatner en yaşlı uzay turisti olmaya hazırlanıyor

#Uzay Turisti#Blue Origin#William Shatner
Kaptan Kirk gerçekten uzaya gidiyor Ünlü aktör William Shatner en yaşlı uzay turisti olmaya hazırlanıyor

Dünyaca ünlü Uzay Yolu dizisinde canlandırdığı 'Kaptan Kirk' rolüyle milyonların gönlünü kazanan aktör William Shatner bu kez gerçekten uzaya çıkmaya hazırlanıyor. Jeff Bezos'un uzay kapsülü Blue Origin'e binecek Shatner, aynı zamanda dünyanın en yaşlı uzay turisti olacak.

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Yıllarca ülkemiz televizyonlarında da gösterilmiş, sonrasında birçok filmi de yapılmış efsanevi Uzay Yolu serisinin sevilen aktörü William Shatner, Twitter hesabından dün duyurduğu haberle hayranlarını heyecanlandırdı.

Shatner, 12 Ekim'de Jeff Bezos'un uzay kapsülü Blue Origin'e binecek ve 90 yaşında 'dünyanın en yaşlı uzay turisti' unvanını kazanarak uzaya çıkacak.

'Evet doğru; roket adam oluyorum' diyerek günlerdir konuşulan haberi doğrulayan aktör 'Hiçbir zaman yeni şeyleri denemek için geç değildir' diyerek heyecanını sevenleriyle paylaştı.

Konuyla ilgili söylentiler Jeff Bezos'un geçen ay Shatner'a Blue Origin kapsülünde bir koltuk teklif etmesiyle ortaya çıkmıştı. Bezos, temmuz ayında Blue Origin adlı kapsülüyle uzaya başarılı bir yolculuk yaparak dünyaya geri dönmüş, haber günlerce dünya basınının manşetlerinde yer almıştı.

Kaptan Kirk gerçekten uzaya gidiyor Ünlü aktör William Shatner en yaşlı uzay turisti olmaya hazırlanıyor
Shatner Blue Origin'den Sarah Knights ile fırlatma rampasını geziyor 

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Yıllarca bir uzay gemisinin kaptanı olarak rol aldığı yapımlarla ünlenen William Shatner 'Uzay hakkında şimdiye kadar çok şey duydum. Artık gidip kendim gerçekten bunu göreceğim. Bu ne mucize!' diyerek sevincini paylaştı.

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Shatner, orijinal Uzay Yolu dizisinde 1966-1969 yılları arasında Atılgan adlı uzay gemisinin kaptanı James T. Kirk karakterini canlandırmıştı. Dizi adeta bir fenomene dönüşmüş, kendinden sonra sekiz diziye daha hayat vermiş, on üç filmlik bir sinema efsanesine dönüşmüş ve kitapları, oyuncakları ve oyunlarıyla tüm dünyayı fethetmişti. 

Bezos'un büyük bir Uzay Yolu hayranı olduğu ve serinin devamı niteliğinde yeni Hollywood yıldızlarıyla çekilen film serisinde küçük bir rol aldığı da biliniyor.

William Shatner'ın Blue Origin'deki yolculuğu sadece 10 dakika sürecek. Blue Origin tıpkı Bezos'un temmuz ayında gerçekleştirdiği uçuş gibi yeryüzünün 106 kilometre üzerinde, uzayın başlangıç noktasına dokunacak ve daha sonra Texas eyaletine paraşütle inecek.

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Kaptan Kirk gerçekten uzaya gidiyor Ünlü aktör William Shatner en yaşlı uzay turisti olmaya hazırlanıyor

Shatner'a bu yolculukta iki biletli yolcu eşlik edecek. Bu da Bezos'un uzay turizmi hedefini gerçekleştirmesinde atılmış bir diğer adım olarak dikkat çekiyor.

Ancak Shatner uzaya giden ilk aktör olma unvanını elinden kaçıracak. Zira Rusya bugün bir aktris ve bir yönetmeni Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolluyor. Bu ikili ik hafta istasyonda kalıp uzayda çekilecek ilk filme imza atacaklar.

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#Uzay Turisti#Blue Origin#William Shatner