Kaplumbağa kabuğunun evrim sırrı çözüldü

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Bilim adamları, kaplumbağanın kabuğunu nasıl elde ettiğine dair bilmeceyi çözdü.

Çin’in güneybatısında bulunan 220 milyon yaşındaki yarı kabuklu üç kaplumbağa fosili, bu sevimli sürüngenlerin evrimindeki kayıp halkayı ortaya çıkardı.



Mucize eseri hemen hiç bozulmadan günümüze ulaşan fosilleri inceleyen bilim adamları, kaplumbağa kabuğunun kabul gören teorideki gibi, derideki kemiksi tabakalardan değil bel kemiği ve kaburgaların aşağıdan yukarıya genişlemesi sonucu oluştuğunu tespit etti.



Buna göre, yaşadıkları ortamda hayatta kalabilmek için mutasyona uğrayan kaplumbağaların belkemiğinin aşırı gelişmesiyle önce altkabuğu oluştu. Ardından kaburgalar üst kabuğun oluşmasını sağladı.