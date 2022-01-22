Akılalmaz uygulama... Kaplan temalı oda tepki çekti!

Haberin Devamı

Çin’in Jiangsu eyaletindeki Nantong kentinde yer alan Orman Safari Parkı içindeki bir otel, müştelerilerine odalarından farklı vahşi hayvanları izleme imkanı sunuyor.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki otel odalarından birinin içinde yürüdüğü görülen kaplan dikkat çekerken, kaplanın bulunduğu alan ile müşterilerin konakladığı yataklı kısım arasında sadece bir cam bulunduğu da fark edildi.



KAPLAN MANZARALI ODA



Çin’in Twitter’i olarak bilinen Weibo’da ‘kaplan manzaralı oda’ başlığı 100 milyondan fazla kez görüntülenirken, konu hem hayvan hakları hem de güvenlik endişeleri açısından hararetli tartışmalara yol açtı.



HENÜZ YASAK KARARI ÇIKMADI



Konunun gündeme gelmesinin ardından Nantong Belediyesi’ne bağlı birimlerin, hem müşteri güvenliğini sağlamak hem de hayvanlara zulmedilmesini önlemek amacıyla söz konusu uygulamanın sonlandırılması talimatını verdiği iddia edildi. Ancak farklı kaynaklar, konunun görüşüldüğünü ve henüz bir yasak kararının çıkmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

HAYVANLARIN TEMİZ HAVASI, DOLAŞACAK YERİ YOK

İngiltere merkezli hayvan refahı grubu Wild Welfare'in müdür yardımcısı Simon Marsh, "Bu hayvanların temiz havası yok, dolaşacak yeri yok, mahremiyeti yok" diyerek halkın değil, hayvanlarının bireysel ihtiyaçlarına öncelik vermesi gerektiğini belirtti.



1 ŞUBAT'TA KAPLAN YILI GİRİYOR



Çin'in geleneksel takvimine göre 1 Şubat itibariyle girilecek olan Kaplan Yılı nedeniyle, ülke genelinde kaplan sembollü ve konseptli ürünlerin promosyonunda artış görülüyor.