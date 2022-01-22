Akılalmaz uygulama... Kaplan temalı oda tepki çekti!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beyaz Saray Bidenın gafını toparlayamadı Putin krizi fırsata çevirdi...Beyaz Saray Biden'ın gafını toparlayamadı! Putin krizi fırsata çevirdi...#ABD
Karaveliden maça damga vuran karar Çok şaşırtmıştı ama haklı çıktı, 99 gün sonra ilk kez...Karaveli'den maça damga vuran karar! Çok şaşırtmıştı ama haklı çıktı, 99 gün sonra ilk kez...#Beşiktaş
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET#Omicron
Sosyal medyada gündem olmuştu Kira yardımı isteyen çiftle ilgili şoke eden açıklamaSosyal medyada gündem olmuştu! Kira yardımı isteyen çiftle ilgili şoke eden açıklama#Ataşehir
Canlı | Sivasta gol sesi Skor...Canlı | Sivas'ta gol sesi! Skor...#Fenerbahçe Maçı
Beşiktaş, Malatyada direklere takıldı 2 gol...Beşiktaş, Malatya'da direklere takıldı! 2 gol...#Süper Lig
Bakan Nebatiden önemli istihdam, enflasyon ve faiz mesajıBakan Nebati'den önemli istihdam, enflasyon ve faiz mesajı#Nureddin Nebati
Gözaltına alınmıştı Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildiGözaltına alınmıştı! Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildi#Sedef Kabaş
Bir uyarı daha... Dikkat yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdiBir uyarı daha... Dikkat! yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdi#Meteoroloji
Ekranlar kıpkırmızı Bitcoin için 20 bin dolar sesleri...Ekranlar kıpkırmızı! Bitcoin için 20 bin dolar sesleri...#Kripto Para
Akıl almaz uygulama, tepki yağıyor Canlı kaplan manzaralı lüks oda...Akıl almaz uygulama, tepki yağıyor! Canlı kaplan manzaralı lüks oda...#Çin
Resmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttıResmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttı!#Sömestir
Ümitcan Uygunun yeni görüntüsü ortaya çıktı Delilleri silmek için...Ümitcan Uygun'un yeni görüntüsü ortaya çıktı! Delilleri silmek için...#Ümitcan Uygun
Dünyanın tartıştığı konuyu 3 uzmana sorduk: Covid-19 penis boyunu küçültebilir miDünyanın tartıştığı konuyu 3 uzmana sorduk: Covid-19 penis boyunu küçültebilir mi?#Covid-19
Bana neden saldırıyorlarBana neden saldırıyorlar?#Altın Fiyatları
HABERLERDünya Haberleri

Akılalmaz uygulama... Kaplan temalı oda tepki çekti!

#Çin#Otel#Kaplan

Çin’de müşterilerine vahşi hayvanlarla iç içe uyuma imkanı sunma iddiasıyla yola çıkan otel, kaplan temalı odalarıyla sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Uygulama hem müşteri güvenliği hem de insan hakları nedeniyle eleştiriliyor...

Haberin Devamı

Çin’in Jiangsu eyaletindeki Nantong kentinde yer alan Orman Safari Parkı içindeki bir otel, müştelerilerine odalarından farklı vahşi hayvanları izleme imkanı sunuyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki otel odalarından birinin içinde yürüdüğü görülen kaplan dikkat çekerken, kaplanın bulunduğu alan ile müşterilerin konakladığı yataklı kısım arasında sadece bir cam bulunduğu da fark edildi.

KAPLAN MANZARALI ODA

Çin’in Twitter’i olarak bilinen Weibo’da ‘kaplan manzaralı oda’ başlığı 100 milyondan fazla kez görüntülenirken, konu hem hayvan hakları hem de güvenlik endişeleri açısından hararetli tartışmalara yol açtı.

HENÜZ YASAK KARARI ÇIKMADI

Konunun gündeme gelmesinin ardından Nantong Belediyesi’ne bağlı birimlerin, hem müşteri güvenliğini sağlamak hem de hayvanlara zulmedilmesini önlemek amacıyla söz konusu uygulamanın sonlandırılması talimatını verdiği iddia edildi. Ancak farklı kaynaklar, konunun görüşüldüğünü ve henüz bir yasak kararının çıkmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

HAYVANLARIN TEMİZ HAVASI, DOLAŞACAK YERİ YOK

İngiltere merkezli hayvan refahı grubu Wild Welfare'in müdür yardımcısı Simon Marsh, "Bu hayvanların temiz havası yok, dolaşacak yeri yok, mahremiyeti yok" diyerek halkın değil, hayvanlarının bireysel ihtiyaçlarına öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

1 ŞUBAT'TA KAPLAN YILI GİRİYOR

Çin'in geleneksel takvimine göre 1 Şubat itibariyle girilecek olan Kaplan Yılı nedeniyle, ülke genelinde kaplan sembollü ve konseptli ürünlerin promosyonunda artış görülüyor.

Gözden Kaçmasın

Bidenın gafı sonrası ortalık karıştı Rusyaya yaptırımlar Avrupa ve ABDyi bölebilir...Biden'ın gafı sonrası ortalık karıştı! Rusya'ya yaptırımlar Avrupa ve ABD'yi bölebilir...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#Otel#Kaplan

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe