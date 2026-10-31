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Kapıdaki tehlike Batı Nil virüsü: 51 ölü

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#Batı Nil Virüsü#Yunanistan#Türkiye
Kapıdaki tehlike Batı Nil virüsü: 51 ölü
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 07:00

Yunanistan’da sivrisineklerden bulaşan ölümcül Batı Nil virüsü vakaları giderek artıyor. Yıl başından bu yana ülkede 457 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybetti.

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Türkiye’nin kapı komşusu Yunanistan’da, enfekte sivrisineklerden bulaşan ölümcül Batı Nil virüsü vakaları yazdan bu yana giderek artıyor. Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu’nun 29 Ekim tarihli son raporuna göre, 2026 yılının başından bu yana ülkede 457 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 51 kişi hayatını kaybetti. Son bir haftada 4 yeni vaka bildirildi. Vakaların çoğunluğu ise başkent Atina ve başkentin içinde bulunduğu Attiki yarımadasında kaydedildi.

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287 HASTADA SİNİR SİSTEMİ ETKİLENDİ

Vakaların 287’sinde ensefalit (beyin iltihabı), menenjit veya akut gevşek felç gibi merkezi sinir sistemini etkileyen belirtiler görüldü. Diğer 170 hastada ise belirtiler hafif seyretti veya merkezi sinir sistemi tutulumu yaşanmadı. Hayatını kaybedenlerin ortalama yaşı 82 olarak açıklanırken, ölenlerin yaş aralığının 36-92 olduğu belirtiliyor.

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Yunanistan, Batı Nil virüsü vakalarının sayısı bakımından Avrupa’da İtalya’nın ardından ikinci sırada bulunuyor. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Yunanistan’da vaka sayısının, yaklaşık 60 milyon nüfuslu İtalya’dan sonra Avrupa’nın en yüksek seviyesine ulaşmasında bu yıl etkili olan iklim koşullarının rol oynadığı değerlendiriliyor.

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SİVRİSİNEKLERLE BULAŞIYOR

Batı Nil virüsü bulaşan kişilerin çoğu hastalığı belirti göstermeden geçirirken, bazı vakalarda ateş, baş ağrısı ve kas ağrısı görülebiliyor. Ağır vakalarda ise beyin iltihabı ve menenjit gibi ciddi nörolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor.

 

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#Batı Nil Virüsü#Yunanistan#Türkiye

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