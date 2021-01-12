Kapakta ırkçılık iddiası

ABD’nin Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris (56), ünlü moda dergisi Vogue’un şubat sayısına kapak oldu. Ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı seçilen Harris’in ten renginin, çekimde ışıklandırma ile açılması ırkçılık tartışmalarını beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, ten rengiyle oynanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

BU O FOTOĞRAF DEĞİL

Vogue’un dijital ortam için hazırladığı iki Kamala Harris kapağı basına sızdı. Buna göre dergi ekibi, Harris’in ‘doğal halini’ yansıttığını söylediği lacivert blazer ceket ve spor ayakkabısıyla çekilmiş fotoğrafını basılı nüshanın kapağına taşıma kararı aldı. Harris’in ekibi ise basılı kapaktaki fotoğrafın, iki tarafın üzerinde uzlaştığı kare olmadığını belirtti. Buna göre, Harris’in Michael Kors marka açık mavi takım elbiseyle çekilmiş fotoğrafı kapak olacaktı. Amerikan AP ajansına konuşan ve fotoğrafların seçilmesi sürecinde yer alan bir kaynak, Harris’in ekibinin, kapak sızdırılıncaya kadar yapılan değişikliğin farkında olmadıklarını söyledi. Röportajda ise Harris’in karizmatik kişiliğine ve kariyerindeki ilklere vurgu yapıldı.

‘ÖZGÜN VE ULAŞILABİLİR’

Vogue’dan yapılan açıklamada, Harris’in daha gündelik bir karesiyle yayına çıkma kararı alındığı, çünkü bu karenin Biden-Harris yönetiminin ayırt edici özelliklerinden olan ‘özgün ve ulaşılabilir’ doğasını yansıttığı belirtildi. Çekimlerde arka fonda yer alan pembe ve yeşil renklerin ise Harris’in üniversitede üyesi olduğu Afrika kökenli Amerikalı kızkardeşler birliği ‘Alpha Kappa Alpha’ya gönderme olduğu belirtildi. Öte yandan ABD’nin tartışma yaratan başkanı Donald Trump, moda dergilerinin, önceden modellik yapan eşi Melania Trump’ı görmezden gelmesini eleştirmişti. Michelle Obama ise, First Lady olduğu dönemde Vogue dahil tam 12 kez moda dergilerine kapak olmuştu.