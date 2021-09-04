Kaos görüntülerinden sonra ilk uçuş bugün!

ABD'nin ülkeden çekilmesi ve Taliban'ın kontrolün ele geçirmesinin ardından kaotik sahnelere şahit olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı günler sonra iç hat uçuşlarına hazır...

İlk uçuş için çevre düzenlemesinin yapıldığı havalimanında uçağın nereye gideceği belirsizliğini korurken, rotanın Herat ya da Mezar-ı Şerif olabileceği belirtildi.





İLK UÇUŞLAR KATAR VE BAE'DEN

Taliban'ın havalimanını devralmasından sonra ilk olarak alana bir Katar uçağı inmişti. Uçağın getirdiği teknik ekip çalışmalarına devam ediyor.

BAE uçağının acil yardım için ülkede bulunduğu; gıda ve ilaç taşıdığı belirtildi. Her iki uçağın da Kabil'den ayrıldığı aktarıldı.

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER

Afganistan'ı dünyaya bağlayan Kabil havalimanının yeniden faaliyete geçmesini isteyen Taliban, Türkiye ve Katar ile konuyu görüşüyor.

ABD, Avrupa ülkeleri ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası toplum Kabil havalimanının bir an önce devreye girmesini istiyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor