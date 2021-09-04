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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.09.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Kaos görüntülerinden sonra ilk uçuş bugün!

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Kaos görüntülerinden sonra ilk uçuş bugün!

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bugün iç hat uçuşlarına başlayacak.

ABD'nin ülkeden çekilmesi ve Taliban'ın kontrolün ele geçirmesinin ardından kaotik sahnelere şahit olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı günler sonra iç hat uçuşlarına hazır...

İlk uçuş için çevre düzenlemesinin yapıldığı havalimanında uçağın nereye gideceği belirsizliğini korurken, rotanın Herat ya da Mezar-ı Şerif olabileceği belirtildi.

Son dakika haberi: ABDden Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye ve Katar ile yakından çalışıyoruz
Son dakika haberi: ABD'den Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye ve Katar ile yakından çalışıyoruz

İLK UÇUŞLAR KATAR VE BAE'DEN

Taliban'ın havalimanını devralmasından sonra ilk olarak alana bir Katar uçağı inmişti. Uçağın getirdiği teknik ekip çalışmalarına devam ediyor.

BAE uçağının acil yardım için ülkede bulunduğu; gıda ve ilaç taşıdığı belirtildi. Her iki uçağın da Kabil'den ayrıldığı aktarıldı.

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TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER

Afganistan'ı dünyaya bağlayan Kabil havalimanının yeniden faaliyete geçmesini isteyen Taliban, Türkiye ve Katar ile konuyu görüşüyor.

ABD, Avrupa ülkeleri ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası toplum Kabil havalimanının bir an önce devreye girmesini istiyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

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