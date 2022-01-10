Kanyonda ölüm turu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Özel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacakÖzel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacak#BES
Nusaybinin hemen yanında... Rus IL-76’nın sırlarıNusaybin'in hemen yanında... Rus IL-76’nın sırları#Rus IL-76
Rizespor-Beşiktaş maçına Emirhan İlkhan damgası Performansı ve Gökhan Gönül ile diyaloğu...Rizespor-Beşiktaş maçına Emirhan İlkhan damgası! Performansı ve Gökhan Gönül ile diyaloğu...#Beşiktaş
3 ülke arasındayız Türkiyeye turist müjdesi3 ülke arasındayız! Türkiye'ye turist müjdesi#ALMANYA
DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktıDİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı#DİAYDER
Deltacron paniği... DSÖden flaş açıklamaDeltacron paniği... DSÖ'den flaş açıklama#Koronavirüs
Çanakkalede kâbus gibi kaza Çok sayıda ölü varÇanakkale'de kâbus gibi kaza! Çok sayıda ölü var#Trafik Kazası
Kuyumcunun gasp oyunu Büyük tezgah: Kiralık soyguncuKuyumcunun gasp oyunu! Büyük tezgah: Kiralık soyguncu#Kuyumcu
Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mıLider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?#Kılıçdaroğlu
Orta Asya’daki CIA virüsü FETÖOrta Asya’daki CIA virüsü FETÖ#FETÖ
Dalgalı denizlerin kılavuzu: Gemide çalışmak zor muDalgalı denizlerin kılavuzu: Gemide çalışmak zor mu?#Nildeniz Sütçü
79uncu Altın Küre Ödüllerini kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi79'uncu Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar belli oldu: Tarihinin en sönük ödül gecesi#Altın Küre
ABDde yangın faciası Korkunç olayda ağır bilanço...ABD'de yangın faciası! Korkunç olayda ağır bilanço...#New York
Esathan Dominik’te okula gidecekEsathan Dominik’te okula gidecek#Esat Yontunç
Hakan Peker, Bensu Gürses ile görüntülendi Aşk beni bulacakHakan Peker, Bensu Gürses ile görüntülendi! 'Aşk beni bulacak'#Hakan Peker
HABERLERDünya Haberleri

Kanyonda ölüm turu

#Brezilya#Kanyon#Furnas Gölü
Kanyonda ölüm turu

Kanyondan kopan dev kaya parçası turist teknelerinin üzerine devrildi. 8 kişi öldü, dalgıçlar kayıp 2 kişiyi arıyor.

Haberin Devamı

Brezilya’nın Furnas Gölü’nde yaşanan facia, Minas Gerais eyaletinin Capitolio kentinde turistlerin teknelerle gezinti yaptığı sırada meydana geldi. Hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri henüz açıklanmazken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle arama çalışmaları aksıyor. Yetkililer kayıp kişilerin, kayanın doğrudan üstüne düştüğü Jesus isimli teknede bulunduğunu kaydetti. Minas Gerais itfaiyesi düşen kayanın 2’si doğrudan, 2’si dolaylı olarak toplam 4 tekneyi etkilediği bilgisini paylaştı. Uzmanlar, son günlerde bölgede etkili olan şiddetli yağışların erozyona ve sonucunda kayanın devrilmesine neden olabileceğini belirtiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Brezilya#Kanyon#Furnas Gölü

BAKMADAN GEÇME!

Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil