Kanyonda ölüm turu

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Brezilya’nın Furnas Gölü’nde yaşanan facia, Minas Gerais eyaletinin Capitolio kentinde turistlerin teknelerle gezinti yaptığı sırada meydana geldi. Hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri henüz açıklanmazken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle arama çalışmaları aksıyor. Yetkililer kayıp kişilerin, kayanın doğrudan üstüne düştüğü Jesus isimli teknede bulunduğunu kaydetti. Minas Gerais itfaiyesi düşen kayanın 2’si doğrudan, 2’si dolaylı olarak toplam 4 tekneyi etkilediği bilgisini paylaştı. Uzmanlar, son günlerde bölgede etkili olan şiddetli yağışların erozyona ve sonucunda kayanın devrilmesine neden olabileceğini belirtiyor.