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Dünya
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Haber Giriş: 20.02.2021 - 03:01 | Son Güncelleme:

Kanye West ile Kim Kardashian'ın evliliğinde kritik gelişme! Sona yaklaşıldı

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Kanye West ile Kim Kardashian'ın evliliğinde kritik gelişme! Sona yaklaşıldı
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ABD'de magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın şarkıcı eşi Kanye West’ten boşanmak için dava açtığı belirtildi.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, 40 yaşındaki Kardashian'ın Hollywood'un ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile Los Angeles merkezindeki mahkemeye başvurduğu kaydedildi.

2014'ten beri evli olan Kim-Kanye çiftinin 4 çocuğu bulunuyor.

Boşanma için dilekçede herhangi bir neden gösterilmezken, 43 yaşındaki West'in daha önce açıkladığı bipolar (çift kişilik) rahatsızlığının boşanmada ana etken olabileceği konuşuluyor.

Çiftin, evlenmeden önce "ön evlilik anlaşması" yaptıkları için boşanma sürecinin uzun sürmeyeceği belirtiliyor.

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