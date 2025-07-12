Kanye West festival iptal ettirdi

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Haziran ayında, West’in festivalde yer almaması için bir imza kampanyası başlatılarak, ünlü rapçinin sahne almasının “tarihi hafızaya hakaret” ve “Holokost kurbanlarına saygısızlık” olacağı vurgulanmıştı. Kısa sürede binlerce kişinin imza vermesinin ardından, geçtiğimiz çarşamba günü festival yönetimi, etkinliğin iptal edildiğini duyurdu. West 8 Mayıs’ta, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nın yenilgisinin 80. yıldönümünde “Heil Hitler” adlı şarkısını piyasaya sürmüştü. Dünya çapında büyük tepki çeken şarkı, pek çok ülkede de yasaklandı.