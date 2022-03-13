Kanuni camisinde endişeli bekleyiş

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UKRAYNA’nın güneyinde, Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kentine yönelik Rus bombardımanı Türk vatandaşlarını tehdit ediyor. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği ve Mariupol yerel idaresine göre, Türk vatandaşları şehirdeki Süleyman Camisi’nde mahsur kaldı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili caminin doğrudan hedef alındığını iddia ederken, yerel kaynaklar bunu yalanladı.

CAMİDE 30 KİŞİ VAR

Konuya dair Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Mariupol Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, kentte Türkiye tarafından tahliye edilmeyi bekleyen, Türkler ve Ukraynalı akrabalarından oluşan 86 kişi bulunduğunu söyledi. Ukraynalı yetkililerin başlangıçta söylediğinin aksine camide 86 değil, yaklaşık 30 kişi olduğunu belirten Hacıoğlu, şöyle konuştu: “Vatandaşlarımızın 30 kadarı camide. Diğerleri evlerinde bekliyor. Bunların tamamı Türk değil. 34’ü çocuk toplam 86 kişi içinde Türklerin kayınvalide ve eşleri de var. Basına yansıyanın aksine camiye bomba isabet etmedi. Yaklaşık 700 metre ötesinde patlama meydana geldi. Çatışmalar caminin 2 km kadar uzağında sürüyor.”

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YARALI VE HASTALAR VAR

Camide, Diyanet tarafından görevlendirilmiş imam Mehmet Yüce’nin de bulunduğunu belirten Hacıoğlu, tahliye için bekleyenler arasında savaştan önce beyin kanaması geçirmiş felçli bir kadın ile çatışmalardan ötürü başından yaralanmış bir Türk’ün eşinin bulunduğunu da söyledi. Daha önce AFP’ye konuşan imam Mehmet Yüce, cami binasının sağlam olduğunu ve bodrum katta gıda stokladıklarını anlatmıştı.

TELEFONLA İLETİŞİM YOK

Aynı zamanda Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Ukrayna Başkanı olan İsmail Hacıoğlu, kendisinin şu anda Odessa’da bulunduğunu ve Türk Büyükelçiliği ile tahliye sürecini koordine ettiğini anlattı. Hacıoğlu, “Türkiye’den gelen otobüsler beş gündür Mariupol’a girmeyi deniyor ancak Rusların engellemesi ile karşılaştılar. Savunma ve dışişleri bakanlığımız devreye girdi. İlk kez otobüslerin geçişine izin verileceğini duyduk. Şehre girebilirlerse vatandaşlarımızın yarın (bugün) tahliyesini bekliyoruz” dedi. Uluslararası basına konuşan Mariupol yerel idaresinden Petro Andryuşçenko, “Türk vatandaşlarının tahliyesine hazırız fakat bunun için saldırıların durması lazım” demişti. Hacıoğlu, Türklerle doğrudan temas kuramadıklarını ancak emniyet ve sağlık ekiplerinden sürekli bilgi aldıklarını da söyledi.

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MARİUPOL’DE İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR

24 Şubat’ta başlayan işgalde en büyük yıkımın adresi güneydeki Mariupol kenti oldu. Kent, Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım ile ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas ortasında Ukrayna ordusunun kontrolündeki son yerleşim yeri. Önemli limanlara sahip şehir, Ukrayna’nın Azak Denizi’ne açılan son kapısı. 12 gündür her yönden kuşatma altında olan şehirde ciddi gıda ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor.

Bombardıman yüzünden sokaklardaki ölüleri dahi toplamak mümkün olmuyor. Mariupol Belediye Başkanı, geçen 12 günde 1582 kişinin yaşamını yitirdiğini iddia etti. Cenazeler, parklar ve yol kenarına toplu mezarlara, halı ve plastik örtülere sarılarak alelacele gömülüyor. Dondurucu soğuk ve açlık halkı zorluyor.

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ORTAÇAĞ BENZERİ KUŞATMA

Uydu fotoğrafları ve sahadan görüntüler, 430 bin nüfuslu kentte apartmanlar, alışveriş merkezleri ve parklar gibi sivil yapıların hedef alındığını ortaya koyuyor. Ukraynalı yetkililere göre Rus ordusu saldırmak yerine aç bırakarak ‘Ortaçağ’ tarzı kuşatma stratejisi izliyor ve halkın direncini kırmayı hedefliyor.